В театре отмечают, что «Козинцев. Гоголиада» — не байопик, а спектакль за кулисами кинопроцесса.
23 ноября на Новой сцене Александринского состоится премьера спектакля режиссера и худрука театра Никиты Кобелева «Козинцев. Гоголиада». Автор идеи, режиссер-ассистент и драматург — Антон Оконешников. Постановка основана на фрагментах сценария нереализованного фильма Григория Козинцева по гоголевским «Петербургским повестям», а также на личной переписке режиссера, воспоминаниях современников и биографических материалах.
О постановке «Козинцев. Гоголиада»:
Гоголевский сюжет в творческой биографии Козинцева возник в 1920-е, когда в 1922 году вместе с Леонидом Траубергом он поставил пьесу «Женитьба» для ФЭКСов (Фабрика эксцентрического актера). В 1926 году в тандеме с Траубергом же был снят фильм «Шинель». Автором сценария выступил Юрий Тынянов, соединивший в нем две повести Гоголя — собственно «Шинель» и «Невский проспект». Спустя сорок с лишним лет Козинцев снова обращается к Гоголю и его «Петербургским повестям» и с 1969 по 1973 год, вплоть до своей смерти, работает над замыслом «Гоголиады».
В процессе работы над фильмом режиссер обозначал интонацию как единение трех жанров: «проповеди, исповеди и анекдота». По его заветам, действующие лица — сам Григорий Козинцев, герои Гоголя, а также безымянные участники съемочного процесса — сталкиваются в «драматических и комических ситуациях».
Актер Игорь Волков выйдет на сцену в роли кинорежиссера Григория Козинцева, а хедлайнер труппы театра и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Трус сыграет сразу двух сценаристов. В разные дни Акакия Акакиевича воплотят Дмитрий Сизов и Борис Луконин. Художником станет Иван Жуков, а Ростовщиком — Виктор Шуралев. Роль Незнакомки досталась Василисе Алексеевой, а Носа — Дарье Клименко. Группу чиновников также воплотят Виктор Шуралев, Иван Жуков и Василиса Алексеева. Любовь Яковлева станет первым ассистентом режиссера, а вторым — Анастасия Величко. Роль оператора Андрея Москвина исполнят Максим Яковлев и Дмитрий Сизов.
Вместе с Антоном Оконешниковым над сценарием работала драматург Анастасия Букреева. Сценографию создала Анастасия Юдина, а костюмы подобрала Елена Жукова. В спектакле использована музыка композитора Андрея Бундина и хореография Александра Челидзе. Видеохудожники — Константин Щепановский и Антон Оконешников, иллюстратор — Марина Мельникова. Световое решение — Игорь Фомин.
Фигура Козинцева неразрывно связана с Александринским театром. Именно на исторической сцене были поставлены его спектакли по текстам Шекспира: «Отелло» и «Гамлет, принц Датский». Новая постановка вернет в репертуар наследие мастера.
12+
Комментарии (0)