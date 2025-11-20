23 ноября на Новой сцене Александринского состоится премьера спектакля режиссера и худрука театра Никиты Кобелева «Козинцев. Гоголиада». Автор идеи, режиссер-ассистент и драматург — Антон Оконешников. Постановка основана на фрагментах сценария нереализованного фильма Григория Козинцева по гоголевским «Петербургским повестям», а также на личной переписке режиссера, воспоминаниях современников и биографических материалах.

Александринский театр О постановке «Козинцев. Гоголиада»: Гоголевский сюжет в творческой биографии Козинцева возник в 1920-е, когда в 1922 году вместе с Леонидом Траубергом он поставил пьесу «Женитьба» для ФЭКСов (Фабрика эксцентрического актера). В 1926 году в тандеме с Траубергом же был снят фильм «Шинель». Автором сценария выступил Юрий Тынянов, соединивший в нем две повести Гоголя — собственно «Шинель» и «Невский проспект». Спустя сорок с лишним лет Козинцев снова обращается к Гоголю и его «Петербургским повестям» и с 1969 по 1973 год, вплоть до своей смерти, работает над замыслом «Гоголиады».

В процессе работы над фильмом режиссер обозначал интонацию как единение трех жанров: «проповеди, исповеди и анекдота». По его заветам, действующие лица — сам Григорий Козинцев, герои Гоголя, а также безымянные участники съемочного процесса — сталкиваются в «драматических и комических ситуациях».