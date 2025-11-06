В Театральной библиотеке открывается выставка к 75-летию Светланы Крючковой и ее полувековому служению БДТ

Покажут уникальные артефакты из личного архива артистки.
11 ноября в Театральной библиотеке открывается выставка «И не кончается искусство, и дышат почва и судьба... » — к 75-летию со дня рождения и 50-летию на сцене БДТ актрисы Светланы Крючковой.
Экспозиция охватит полувековой творческий путь артистки на театральной сцене на примере личных и архивных документов, переданных в фонды Библиотеки. А дополнят уникальные экспонаты тексты ролей с режиссерскими пометками, сценарии, афиши, театральные программы и фотографии со съемок и из спектаклей.
Художественное решение выставки придумал Валерий Полуновский.
Напомним, недавно актриса анонсировала бенефис «Полвека в БДТ», который состоится на сцене театра весной 2026 года. «Я расскажу о важных моментах жизни, о людях, с которыми меня свела судьба, буду читать стихи и петь любимые песни», — добавила она.
Выставка «„И не кончается искусство, и дышат почва и судьба..." Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова – 50 лет на сцене БДТ. К 75-летию со дня рождения» открыта с 11 ноября 2025 по 15 января 2026 года в Театральной библиотеке на улице Зодчего Росси, 2.
0+
Комментарии (0)