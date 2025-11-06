Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

На Новой сцене Александринки представят три спектакля по итогам совместной с Центром Art & Science ИТМО лаборатории

Задача — исследовать современные технологии — ИИ, носимые устройства, нейроинтерфейсы и робототехники — в театральном пространстве.

На отборочный тур междисциплинарной лаборатории «Театр: Алгоритмы будущего» от Александринского театра и Центра Art & Science Университета ИТМО поступило более 135 заявок из 26 городов. Для участия в проекте были выбраны 63 автора — режиссеры, медиахудожники и исследователи. 

Лаборатория прошла в июне в онлайн-формате. Два месяца участники посещали лекции от специалистов в области искусства и науки, среди которых Дмитрий Булатов, Маша Данцис, Юрий Дидевич и другие. Программа завершилась питчингом проектов в сентябре.

По его итогам отобрали несколько проектов для постановки на на Новой сцене Александринского театра. Спектакль по пьесе Павла Пряжко с использованием DIY-роботов и VR-технологий «Парки и сады» покажут 4 и 5 декабря в Медиацентре театра. В эти же дни, но в Черном зале: покажут «Фрагментацию» — история о распаде личности в эпоху данных с реконструированной научной установкой. А последняя премьера состоится в мае 2026 года. Покажут драматический эксперимент с использованием грибов, растений и бактерий в качестве исполнителей «Три сестры. Грибная Версия».

Кураторами лаборатории выступили руководитель отдела медиаразработок и куратор «Лаборатории новых медиа» Анастасия Брюханова и куратор специальных проектов Центра Art & Science ИТМО Христина Отс.

