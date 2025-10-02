От Якутии до Тибета: в Петербурге открывается юбилейный фестиваль «Балтийский дом»

Помимо спектаклей, в рамках фестиваля запланирована насыщенная дополнительная программа.

С 5 по 18 октября в выставочном фойе «Балтийского дома» будет работать фотовыставка «Фестиваль в объективе Валерия Плотникова». Покажут известные портреты актеров, режиссеров, писателей, театральных и общественных деятелей. Среди них: Александр Володин, Кирилл Лавров, Валерий Фокин, Юрий Любимов, Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Лев Додин и многие другие.

В параллельной программе также — три встречи в отеле «Введенский». 6 октября в 18:30 — с президентом Александринского театра Валерием Фокиным, 8 октября в 16:00 гостем станет глава МДТ Лев Додин, а 14 октября в 18:30 — Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Ведущей выступит Ника Стрижак. Вход для участников и гостей фестиваля.

С 6 по 12 октября состоятся показы по результатам Летней театральной школы. Студенты театральных вузов из Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и России показывают свои сценические эскизы. 8 октября в 19:30 покажут «Мы из будущего», 9 в 17:00 — программу «КЛАССиКА», а 10 числа в 18:30 смотрим «Реку на асфальте». 11 октября в 14:00 на сцене «Овраг», а 12 в 18:00 — «Слуга двух господ» Посещение всех показов — только по регистрации.

А 15 октября перед спектаклем «Братья Карамжале» в Кировском фойе откроется фотовыставка достопримечательностей Индии, состоится музыкально-танцевальное выступление коллектива «Девдан», а также дегустация национальной индийской выпечки.

16+