От Якутии до Тибета: в Петербурге открывается юбилейный фестиваль «Балтийский дом»

История проекта берет начало в 1991 году. Сегодня он считается одним из самых авторитетных российских театральных форумов. В 2025 году фестиваль отмечает свое 35-летие.
С 5 по 18 октября в Петербурге пройдет юбилейный XXXV Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Девизом этого года стала тема «Место силы». В афише, помимо спектаклей, офф-программа, в рамках которой пройдут выставки, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы и много других интересных мероприятий.
«За эти годы фестиваль действительно стал местом силы и для творцов, представлявших на нем свои работы, и для публики, для всех ценителей театра. Программа XXXV фестиваля "Балтийский дом" собрала режиссеров и театры самых разных направлений, чтобы осмыслить пройденный путь, обозначить планы на будущее и вновь объединить своих друзей и творческих единомышленников», — отмечают в театре.
Сценическая программа:
- 5 октября, 19:00 — «С грозными очами... девушка-богатырь Кыыдаан» Национального театра танца Республики Саха им. С.А. Зверева (Якутск). Пластико-хореографический перформанс режиссера Сергея Потапова поставлен по мотивам старинного якутского эпоса, рассказанного Кыыл Уола в 1943 году. Легенду раскрывают по шаманские ритмы языком архаичной пластики.
- 7 октября, 19:00 — «Женитьба» Театра имени Моссовета (Москва). Режиссер Евгений Марчелли представляет одну из самых громких премьер последнего московского театрального сезона по мотивам произведения Николая Гоголя. Главная героиня полна надежд на светлую любовь, а каждый из женихов ждет от встречи с ней совсем иного, причем своего.
- 9 октября, 19:00 — «Ұлпан» Казахского театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова (Алматы, Казахстан). Музыкальная драма Гульназ Балпеисовой расскажет историю женщины, изменившей судьбу казахского народа. Историческую драму дополнят современные хиты: синглы Майкла Джексона и группы Pink Floyd.
- 10 октября, 20:00 — «Я – Гамлет. Ошибка» мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе (Москва). Режиссер Татьяна Тарасова переосмысляет классический шекспировский сюжет, внедряя тексты Хайнера Мюллера, Ингмара Бергмана, Яна Фабра, драматурга Екатерины Златорунской и самостоятельные размышления студентов. В постановке – два Гамлета и две Офелии. Повтор: 11 октября в 14:00 и 19:00.
- 11 октября, 19:00 — «Гамлет» Тибетского драматического театра (Тибет, КНР). Пу Цуньсинь рассказал свою версию трагедии через призму тибетского языка, поэзии и музыки. Спектакль идет на тибетском языке с переводом. Повтор: 12 октября, 13:00.
- 13 октября, 18:30 — День Бахрейна: «Полная тишина», «Шрук (восход) Мариам» от Театра «Гильгамеш» (Манама, Бахрейн). Два спектакля-вернисажа: миниатюра про одиночество и фольклорная постановка о женской судьбе. Бонусом: лекция «История костюма и декораций в персидском театре» и дегустация бахрейнских сладостей.
- 14 октября, 20:00 — «Как я съел собаку». Моноспектакль Евгения Гришковца — «универсальная история взросления человека».
- 15 октября, 19:00 — «Братья Карамжале» Театральной компании «Синематограф» (Мумбаи, Индия). Раджат Капур переосмысляет роман «Братьев Карамазовы» Достоевского, объединяя русскую классику и индийские национальные театральные традиции.
- 16 октября, 19:00 — «Константин Райкин. Своим голосом» Театра «Сатирикон» (Москва). Поэтический моноспектакль по произведениям Александра Пушкина и Давида Самойлова.
- 16 октября, 19:30 — «Сымон-музыка» Гродненского областного театра кукол (Гродно, Беларусь). Олег Жюжда поставил спектакль по поэме Якуба Коласа энциклопедию белорусской жизни. Спектакль идет на белорусском языке с переводом. Повтор: 17 октября, 19:00.
- 18 октября, 19:00 — «Сирано де Бержерак» Театра «Сатирикон» (Москва). Героическая комедия в постановке Константина Райкина — фантазия на основе текста Эдмона Ростана. «Мы делаем спектакль про человека, который живет из себя: так, как видит мир».
Помимо спектаклей, в рамках фестиваля запланирована насыщенная дополнительная программа.
С 5 по 18 октября в выставочном фойе «Балтийского дома» будет работать фотовыставка «Фестиваль в объективе Валерия Плотникова». Покажут известные портреты актеров, режиссеров, писателей, театральных и общественных деятелей. Среди них: Александр Володин, Кирилл Лавров, Валерий Фокин, Юрий Любимов, Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Лев Додин и многие другие.
В параллельной программе также — три встречи в отеле «Введенский». 6 октября в 18:30 — с президентом Александринского театра Валерием Фокиным, 8 октября в 16:00 гостем станет глава МДТ Лев Додин, а 14 октября в 18:30 — Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Ведущей выступит Ника Стрижак. Вход для участников и гостей фестиваля.
С 6 по 12 октября состоятся показы по результатам Летней театральной школы. Студенты театральных вузов из Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и России показывают свои сценические эскизы. 8 октября в 19:30 покажут «Мы из будущего», 9 в 17:00 — программу «КЛАССиКА», а 10 числа в 18:30 смотрим «Реку на асфальте». 11 октября в 14:00 на сцене «Овраг», а 12 в 18:00 — «Слуга двух господ» Посещение всех показов — только по регистрации.
А 15 октября перед спектаклем «Братья Карамжале» в Кировском фойе откроется фотовыставка достопримечательностей Индии, состоится музыкально-танцевальное выступление коллектива «Девдан», а также дегустация национальной индийской выпечки.
