30 спектаклей 15 театров из 4 городов за 2 месяца! В Петербурге пройдет IV инклюзивный фестиваль «Театрбезграниц»

С 1 октября по 30 ноября в Петербурге пройдет четвертый инклюзивный фестиваль «Театрбезграниц». В этом году география форума расширилась, объединив театры из Москвы, Екатеринбурга и Севастополя. Традиционно площадкой фестиваля выступит Театр Эстрады имени Аркадия Райкина.

В программе: 30 спектаклей от 15 театров. Помимо драматических, музыкальных и цирковых спектаклей, впервые афиша проекта пополнилась хитами Большого театра кукол и Екатеринбургского театра кукол. Среди новых участников — Севастопольский драматический театр имени Луначарского, московский Театр города М., екатеринбургский Turdus и другие.

Постановки сопровождает тифлокомментирование и перевод на русский жестовой язык для удобства незрячих и глухих зрителей.

Фестиваль откроется 1 октября постановкой «Шуры-муры» по мотивам рассказов Василия Шукшина в постановке Юрия Гальцева для Театра Эстрады. Она будет адаптирована для интернет-радио для незрячих. Параллельно постановкам театры откроют закулисья: 4 октября в Молодежном театре на Фонтанке проведут экскурсию с переводом на РЖЯ, 11 октября в Упсала-цирке. 14 октября в Театре Эстрады впервые соберут маршрут для незрячих, в ходе которого можно будет подняться на сцену.

Среди хайлайтов: 9 октября смотрим свежую постановку Дмитрия Крестьянкина «Брат Андрей» для театра «Драм.площадка».

Фестиваль «Театрбезграниц» — инклюзивный проект, который делает театр доступным для для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих зрителей. Его проводят с целью создать безбарьерную среду для людей с нарушениями слуха и зрения. Для зрителей с инвалидностью по слуху и зрению посещение всех фестивальных событий является бесплатным.

12+