В БДТ покажут хроники сценической жизни Светланы Крючковой — к 75-летию актрисы

С 7 по 23 октября в Большом зрительском фойе БДТ пройдет выставка, приуроченная к двойному юбилею Светланы Крючковой: 75-летию актрисы и 50-летию ее службы в труппе театра. В экспозицию войдут редкие фотографии со спектаклей, репетиций и из закулисной жизни.

«На выставке зрители смогут увидеть много редких фотографий из спектаклей, с репетиций, из закулисной жизни», – рассказала Светлана Крючкова.

9 октября на основной сцене БДТ состоится премьерный показ фильма Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки», где главные роли исполнили Светлана Крючкова и Александр Адабашьян. Лента, получившая приз зрительских симпатий на ММКФ-2025, рассказывает историю петербургских стариков-интеллигентов. В широкий прокат картина выйдет с 16 октября.

«Это фильм про мудрость, спокойствие, терпение и прощение двух пожилых людей. Про их оптимизм и любовь к друг другу и к жизни. Всего этого сейчас не хватает многим людям, особенно молодым. Поэтому к этим старикам, к их теплу и дому тянутся, как к огню, те, кому холодно и кому нужна помощь и поддержка. Фильм замечательный, и я рада, что зрители увидят его в моем родном театре», — комментирует Светлана Крючкова.

В фильме также сыграли Полина Гухман, Анна Уколова, Дмитрий Блохин, Илья Дель, Александр Замураев, Марина Клещева, Людмила Моторная, Анна Телицына.

Актриса анонсировала бенефис «Полвека в БДТ», который состоится на сцене БДТ весной 2026 года. «Я расскажу о важных моментах жизни, о людях, с которыми меня свела судьба, буду читать стихи и петь любимые песни», — добавила она.

