В афише театра на три месяца: хиты оперы и балета — от масштабных постановок на музыку Гектора Берлиоза, Джакомо Пуччини, гастролей балетной труппы Большого театра до «Лебединого озера» и «Ромео и Джульетты» — в исполнении звезд с мировыми именами. Показы пройдут на всех трех сценах: Исторической, Концертном зале и Мариинском-2.
Сентябрь
- 19 сентября, 19:00 — опера «Тоска» Джакомо Пуччини в постановке Пола Карана. Исполнители: Мария Баянкина, Рамиз Усманов, Алексей Марков. Дирижер — Валерий Гергиев. Площадка: Мариинский-2.
- 20 сентября, 13:00 — Опера «Тоска». Исполнители: Инара Козловская, Нажмиддин Мавлянов, Павел Янковский. Дирижер — Валерий Гергиев. Площадка: Мариинский-2.
- 20 сентября, 19:00 — Опера «Тоска». Исполнители: Татьяна Сержан, Сергей Скороходов, Владислав Сулимский. Дирижер — Валерий Гергиев. Площадка: Мариинский-2.
- 21 сентября, 19:30 — Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Исполнители: Рената Шакирова, Кимин Ким. Площадка: Мариинский-2.
- 22 сентября, 19:00 — опера «Кармен» Жоржа Бизе в постановке Алексея Степанюка. Исполнители: Юлия Маточкина, Ахмед Агади. Площадка: Мариинский-2.
- 23 сентября, 19:00 — опера «Бал-маскарад» Джузеппе Верди в постановке Андрея Кончаловского. В ведущей партии: Владислав Сулимский. Площадка: Мариинский-2.
- 23 сентября, 19:00 — балет «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова и хореографию Михаила Фокина. Постановка — Андрис Лиепа. Исполнители: Виктория Терешкина, Роман Беляков. Площадка: Историческая сцена.
- 24 сентября, 19:00 — Балет «Двенадцать» Бориса Тищенко. Чтец: Екатерина Кондаурова. В главных партиях: Филипп Степин, Надежда Батоева, Алексей Тимофеев. Дирижер — Арсений Шупляков. Площадка: Мариинский-2.
- 25 сентября, 19:00 — балет «Чудесный мандарин» Белы Бартока. Исполнители: Рената Шакирова, Кимин Ким. Площадка: Историческая сцена.
- 27 сентября, 17:00 — опера «Троянцы» Гектора Берлиоза и в постановке Янниса Коккоса. Дирижер — Валерий Гергиев. Исполнители: Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Татьяна Сержан, Юрий Воробьев, Анна Кикнадзе, Григорий Чернецов. Площадка: Мариинский-2.
- 28 сентября, 17:00 — опера «Хованщина» Модеста Мусоргского режиссера Леонид Баратов. Дирижер — Валерий Гергиев. Посвящено памяти Сергея Алексашкина. В ведущей партии Екатерина Семенчук. Площадка: Мариинский-2.
- 28 сентября, 19:00 — вечер музыки барокко: Антонио Вивальди, Георг Гендель, Георг Телеман, Иоганн Себастьян Бах. Исполнители: Страдивари-ансамбль, меццо-сопрано Цветана Омельчук. Площадка: Концертный зал.
- 30 сентября, 19:00 — балет «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Исполнители: Рената Шакирова, Филипп Степин. Площадка: Мариинский-2.
Октябрь
- 1 октября, 19:00 — балет «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Исполнители: Виктория Терешкина, Тимур Аскеров. Площадка: Мариинский-2.
- 5 октября, 19:00 — балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Исполнители: Рената Шакирова, Филипп Степин. Площадка: Историческая сцена.
- 5 октября, 12:00 — детский концерт Страдивари-ансамбля под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи. Знакомство со струнными инструментами. Площадка: Концертный зал.
- 5 октября, 19:00 — концерт Страдивари-ансамбля под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи. Площадка: Концертный зал.
- 6 октября, 19:00 — балет «Лебединое озеро». Исполнители: Рената Шакирова, Кимин Ким, Роман Беляков. Площадка: Историческая сцена.
- 26 октября, 13:00 — опера «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер — Юстус Франтц. Повтор — в 19:00. Cостав исполнителей будет объявлен позднее. Площадка: Мариинский-2.
С 9 по 12 октября в театре пройдут гастроли балета Большого театра. В программе: «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича. Исполнители: Анастасия Сташкевич, Алексей Путинцев, Елизавета Кокорева, Владислав Лантратов, Анна Никулина, Игорь Цвирко, Кристина Кретова, Артем Овчаренко, Ярославна Куприна, Егор Геращенко, Мария Кошкарева, Дмитрий Выскубенко, Дарья Хохлова, Денис Родькин, Элеонора Севенард.
Филипп Степин
Ноябрь
- 11 ноября, 19:00 — балет «Поликушка». Постановка Джона Пола Кука 2025 года. При участии Марии Александровой, Хора Московского Сретенского монастыря. Спектакль Севастопольского государственного театра оперы и балета. Площадка: Историческая сцена.
- 12 ноября, 19:00 — балет «Поликушка». Постановка Джона Пола Кука 2025 года. При участии Марии Александровой, Хора Московского Сретенского монастыря. Площадка: Историческая сцена.
- 23 ноября, 19:00 — опера «Адриана Лекуврер» Франческо Чилеа. В главной партии: Хибла Герзмава. Площадка: Мариинский-2.
12+
