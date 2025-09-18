В афише театра на три месяца: хиты оперы и балета — от масштабных постановок на музыку Гектора Берлиоза, Джакомо Пуччини, гастролей балетной труппы Большого театра до «Лебединого озера» и «Ромео и Джульетты» — в исполнении звезд с мировыми именами. Показы пройдут на всех трех сценах: Исторической, Концертном зале и Мариинском-2.