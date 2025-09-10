Танцевальная труппа musicAeterna Dance открыла сезон спектаклем-фантазией «Мистерия про это». «Спектакль года — 2024» по версии «Музыкального обозрения» показали на Новой сцене Александринского театра. Постановщики — режиссер Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова создали его совместно с московским Центром «Зотов» к 150-летию Мейерхольда и вдохновлялись спектаклем Мейерхольда и Малевича «Мистерия-буфф» по одноименной пьесе Маяковского. «Мистерия про это», однако, не столько оммаж, сколько продолжение размышлений о темах, заданных сто лет назад. После показа режиссер Анна Гусева поделилась своими идеями о современном театре и о том, из чего рождаются спектакли.
Как родилась идея поставить «Мистерию про это»?
Изначально эта идея возникла у Дарьи Филипповой, генерального директора Центра «Зотов». Она обратилась ко мне с комплиментом: «У вас так здорово танцуют ребята!» — и добавила: «У меня сейчас выставка о Мейерхольде и его бесконечном движении. Давайте скорее что-то придумаем вместе». После нескольких обсуждений с Дашей и поиска формата для коллаборации я сидела в кабинете в Доме Радио, забежала Настя Пешкова, хореограф труппы, полная энергии после танцевального класса. На мой вопрос: «Настя, как тебе идея сделать что-то про Мейерхольда?» — она отозвалась: «Да, конечно, Мейерхольд — наше всё, родоначальник физического и пластического театра. Давай сделаем оммаж на один из его спектаклей». Я ответила: «Давай!». Так и родилась идея постановки — на стыке между многочисленными обсуждениями с Дашей и спонтанным вдохновением Насти Пешковой.
Почему именно «Мистерия-буфф» Маяковского и постановка Мейерхольда 1918 года стали основой для спектакля «Мистерия про это»?
Мне был интересно сделать спектакль о переменах. «Мистерия-буфф» — пьеса о создании нового мира, который, как всегда и бывает, рождается из пепла старого. Разрушение и искупительная жертва становятся кульминацией творческого акта, очищая пространство для нового начала. В пьесе Маяковского прослеживается изменение устройства мира, его сути и принципов, но в ней речь идет прежде всего о власти и смене власти. Наш спектакль — о метафизике. Человечество не раз проходило через подобные рубежи, когда рушились привычные структуры и уклады. В «Мистерии про это» можно проследить, как мир создается с нуля, достигает своего предела, и здесь, в момент краха прежнего мироустройства нужно мужество, чтобы заглянуть в будущее, увидеть, что за концом всегда следует возрождение, переход в новое качество. По сути, «Мистерия про это» — о постоянстве перемен, о том, что мир ежесекундно пересобирается внутри каждого из нас.
Над постановкой, которой вы вдохновлялись, работало мощное трио: Маяковский — Мейерхольд — Малевич. В «Мистерии про это» — режиссерское видение Анны Гусевой, хореография Анастасии Пешковой и музыка Кирилла Архипова. Как распределялись зоны влияния? Какие были сложности и открытия в совместной работе?
Наш спектакль — коллективная работа. Я отвечаю за смыслы и режиссуру, Юлия Орлова — за структуру и драматургию, Кирилл Архипов создавал музыку, вдохновляясь звуками, которые вместе с труппой танцовщиков искал и записывал в процессе репетиций. Дирижер Ольга Власова работала над объемом звучания артистов. Она не только выступила в спектакле в роли певицы, но и занималась вокалом с труппой. Анастасия Пешкова отвечала за движение, а Мария Левина — за сценографию, которая в этом спектакле усложнена круговой движущейся платформой. Мы долго и тесно работали вместе. Например, над текстом я работала не только с драматургом, но и с композитором: вместе с Кириллом мы вписывали слова и звуки в музыкальную партитуру. А драматург не только работала с пьесой, но и выступила как художник по видео. В итоге у нас получился полноценный рабочий симбиоз.
Премьера спектакля состоялась в Центре «Зотов» в рамках выставки «От утопии к театру», посвященной Мейерхольду. В Петербурге показы пройдут на Новой сцене Александринского театра, которая носит его имя. Как вы относитесь к личности Мейерхольда? Насколько вам близок его стиль?
Я — поклонник и последователь Мейерхольда в его взгляде на структуру театра. Его конкретные приемы воплощены во множестве масштабных проектов, которые стали частью истории, но сама суть его подхода остается актуальной. Мейерхольд считал, что хореография и визуальный ряд играют не меньшую роль, чем слова, поэтому уделял большое внимание пластике и движению актеров. Его театр был максимально далек от сценического натурализма и строился по своим законам, как музыкальные партитуры. Современный синкретичный театр — это, в каком-то смысле, продолжение его идей.
Как вы видите зрителя спектакля «Мистерия про это»? Кто он?
Мне кажется, будет полезным иметь хотя бы базовое представление о материале постановки — пьесе и поэме Маяковского. Это обогатит восприятие спектакля. Например, в постановке звучит монолог, который на премьере читал сам Маяковский — он играл персонажа по имени Простой человек (и ещё три другие роли, так как многие артисты не явились на премьеру). Если зритель знает, где в оригинале появляется этот монолог, кто его читает и что за ним следует, он сможет глубже понять смысл нашего решения.
Какие вы видите тренды в современном театре?
На мой взгляд, современный театр — это пространство, способное принять множество интерпретаций. Это умная, живая структура, которая одновременно сохраняет смыслы и дает свободу зрителю. Современный театр мультидисциплинарен и порой воспринимается как кино. Лучшие постановки — это многослойные композиции, где реальность дополняется прямо на глазах. Не ради эффектов, а для создания новых смыслов, расширения нашего восприятия. Театр — это окно в потусторонний мир иллюзий, которые всё больше привлекают нас в эпоху повседневности. Я не люблю спектакли, где мы просто наблюдаем за бытовыми проблемами, которые решаются в «лобовых» бытовых сценах. Если театр не дает мечтать и фантазировать, не добавляет безумных идей, не противопоставляет реальность чему-то иному, не дает глубину и объем — он перестает быть современным. Он — просто театр.
Какие у труппы планы на будущее?
Мы продолжаем искать и развивать наш собственный театральный язык, стремимся к синтезу форм искусства: соединению текста, движения, звука. «Мистерия про это» — наш первый опыт, где танцовщики используют голос как один из инструментов. И мы планируем создать ряд произведений, где тело и голос служат идее на равных. Мы ищем свой собственный голос, подобно героям спектакля «Мистерия про это», где персонажи воспроизводят звуки и слоги, затем учатся взаимодействовать с голосом, объединяются в группы и, наконец, создают монолог, который исполняют хором.
Текст: Елена Свиридова
