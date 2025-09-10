Как родилась идея поставить «Мистерию про это»?

Изначально эта идея возникла у Дарьи Филипповой, генерального директора Центра «Зотов». Она обратилась ко мне с комплиментом: «У вас так здорово танцуют ребята!» — и добавила: «У меня сейчас выставка о Мейерхольде и его бесконечном движении. Давайте скорее что-то придумаем вместе». После нескольких обсуждений с Дашей и поиска формата для коллаборации я сидела в кабинете в Доме Радио, забежала Настя Пешкова, хореограф труппы, полная энергии после танцевального класса. На мой вопрос: «Настя, как тебе идея сделать что-то про Мейерхольда?» — она отозвалась: «Да, конечно, Мейерхольд — наше всё, родоначальник физического и пластического театра. Давай сделаем оммаж на один из его спектаклей». Я ответила: «Давай!». Так и родилась идея постановки — на стыке между многочисленными обсуждениями с Дашей и спонтанным вдохновением Насти Пешковой.

Почему именно «Мистерия-буфф» Маяковского и постановка Мейерхольда 1918 года стали основой для спектакля «Мистерия про это»?

Мне был интересно сделать спектакль о переменах. «Мистерия-буфф» — пьеса о создании нового мира, который, как всегда и бывает, рождается из пепла старого. Разрушение и искупительная жертва становятся кульминацией творческого акта, очищая пространство для нового начала. В пьесе Маяковского прослеживается изменение устройства мира, его сути и принципов, но в ней речь идет прежде всего о власти и смене власти. Наш спектакль — о метафизике. Человечество не раз проходило через подобные рубежи, когда рушились привычные структуры и уклады. В «Мистерии про это» можно проследить, как мир создается с нуля, достигает своего предела, и здесь, в момент краха прежнего мироустройства нужно мужество, чтобы заглянуть в будущее, увидеть, что за концом всегда следует возрождение, переход в новое качество. По сути, «Мистерия про это» — о постоянстве перемен, о том, что мир ежесекундно пересобирается внутри каждого из нас.

Над постановкой, которой вы вдохновлялись, работало мощное трио: Маяковский — Мейерхольд — Малевич. В «Мистерии про это» — режиссерское видение Анны Гусевой, хореография Анастасии Пешковой и музыка Кирилла Архипова. Как распределялись зоны влияния? Какие были сложности и открытия в совместной работе?

Наш спектакль — коллективная работа. Я отвечаю за смыслы и режиссуру, Юлия Орлова — за структуру и драматургию, Кирилл Архипов создавал музыку, вдохновляясь звуками, которые вместе с труппой танцовщиков искал и записывал в процессе репетиций. Дирижер Ольга Власова работала над объемом звучания артистов. Она не только выступила в спектакле в роли певицы, но и занималась вокалом с труппой. Анастасия Пешкова отвечала за движение, а Мария Левина — за сценографию, которая в этом спектакле усложнена круговой движущейся платформой. Мы долго и тесно работали вместе. Например, над текстом я работала не только с драматургом, но и с композитором: вместе с Кириллом мы вписывали слова и звуки в музыкальную партитуру. А драматург не только работала с пьесой, но и выступила как художник по видео. В итоге у нас получился полноценный рабочий симбиоз.