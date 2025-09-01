Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Не только Белка и Стрелка! Дмитрий Крестьянкин покажет «Звездных псов» в Театре «На Литейном»

Худрук «Плохого театра» и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» на примере исторических событий выясняет, чем следует жертвовать ради высших целей и можно ли ими оправдать свои решения.

Дмитрий Крестьянкин
Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Дмитрий Крестьянкин

25 сентября на сцене Театра «На Литейном» впервые покажут экзистенциальное размышление Дмитрия Крестьянкина «Звездные псы». В его основе — история о собаках-космонавтах, которые были первопроходцами в освоении космоса и часто гибли ради будущего человечества. Режиссер расскажет притчу о цене прогресса и важности сострадания, а также поднимет вопросы о том, что важнее: «абстрактные идеалы — или конкретная любовь; жизнь будущая — или жизнь сегодняшняя; счастлив ли тот, кто считается героем, и что такое настоящий полет». Постановка Крестьянкина станет первой премьерой в предстоящем сезоне.

«Если ты скучный — ты идешь нахрен» — режиссер Дмитрий Крестьянкин о работе с подростками и социальном театре

Постановку представят Сергей Якушев, Игорь Ключников, Георгий Ефанов (Павел Путрик), Дарина Одинцова, Сергей Матвеев, Зоя Будний (Елизавета Павлова), Александр Леднев и Юлия Романова. Ведущая — Эвелина Ховайба.

Дмитрий Крестьянкин — режиссер, драматург и педагог, которого интересуют социально ориентированные проекты и экспериментальный театр. По сей день работает худруком «Плохого театра», спектакли которого доступны зрителям бесплатно. В фокусе — социальные темы, документальность и эксперименты с формой. Параллельно руководит проектом «Театральный дом» в благотворительном фонде «Подари мне крылья», где занимается социализацией детей из приютов и трудных жизненных ситуаций через театр. Преподает актерское мастерство в РГИСИ (мастерская Сергея Бызгу) и участвует в инклюзивных проектах.

Люди:
