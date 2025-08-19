Брусникинцы и театр «Практика» привезут на гастроли в Петербург экспериментальный-вербатим Юрия Квятковского «Барахло»

Раскрываем секреты феномена московских барахолок и становимся свидетелями настоящих историй вместе со студентами Школы-студии МХАТ.
18 и 19 сентября Новая сцена Александринского театра станет местом «карнавала на блошином рынке» — петербургской премьеры спектакля студентов Школы-студии МХАТ «Барахло» в постановке Юрия Квятковского (именно в его спектакле дебютирует как драматический актер Николай Цискаридзе!). Постановка выросла из учебного экзамена по «наблюдению» — одной из ключевых дисциплин в методике, основанной Дмитрием Брусникиным. Вербатим — результат годичного исследования мира столичных блошиных рынков, собранного пятой мастерской курса Марины Брусникиной и Сергея Щедрина в Школе-студии МХАТ. В центре внимания — Измайловский, Ховринский и Новоподрезковский рынки и их секреты: исповеди и беседы с торговцами, завсегдатаями, коллекционерами, маргиналами, художниками и просто случайными посетителями.
В спектакле Юрия Квятковского шеф-драматургами выступили Анна Банасюкевич и Мирослав Лашкевич, сценографом — Антон Левдиков. Художник по костюмам — Владимир Бордок, свету — Владислав Сухоруков. Видео смонтировал Александр Плахин.
Премьеру представят Денис Авербух, Мария Василькова, Каролина Голимбиевская, Арсений Гусев, Полина Днепровская, Вера Ефремова, Алиса Забродина, Иван Зуборенко, Александр Иванов, Всеволод Корников, Даниил Кузнецов, Софья Логинова, Светлана Николаева, Елизавета Ошлыкова, Ольга Петрова, Мария Пореченкова, Иван Семенов, Алиса Стыценко, Алексей Устюгов, Камилла Хаева и Максим Худяков.
«Мы очень любим приезжать в Петербург, такой театральный и насыщенный творческими событиями город. В прошлом году «Практика» провела масштабные гастроли в новом пространстве Левашовского хлебозавода, а в этом с радостью едет на Новую сцену любимой Александринки. На площадку, близкую нашему театру по духу, по поиску молодых имен и новых форм. Спектакль «Барахло» — это премьера вербатима, жанра, с которым «Практика» любит работать и который всегда интересен зрителю, ведь он рассказывает о нашем времени, о сегодняшних зрителях и о внимании к простому человеку с его мыслями, чувствами и насущными проблемами. Настоящая русская культурная традиция, идущая от Гоголя и Достоевского, — это внимание и «вглядывание» в «маленького человека». А где, как не на барахолке, можно столкнуться с потрясающими человеческими судьбами, чтобы потом рассказать про этих людей?», — комментирует худрук театра «Практика» Марина Брусникина.
Юрий Квятковский (1982) — российский театральный режиссер, актер, педагог и куратор. Выпускник Школы-студии МХАТ (2003 год, курс Д. Брусникина, Р. Козака, А. Покровской). С 2006 года стал там педагогом по актерскому мастерству, а сейчас помощник художественного руководителя театра «Практика» Марины Брусникиной. В его работах сочетаются элементы вербатима, уличного театра, цирка, хип-хопа и современных мультимедийных технологий.
