Брусникинцы и театр «Практика» привезут на гастроли в Петербург экспериментальный-вербатим Юрия Квятковского «Барахло»

«Мы очень любим приезжать в Петербург, такой театральный и насыщенный творческими событиями город. В прошлом году «Практика» провела масштабные гастроли в новом пространстве Левашовского хлебозавода, а в этом с радостью едет на Новую сцену любимой Александринки. На площадку, близкую нашему театру по духу, по поиску молодых имен и новых форм. Спектакль «Барахло» — это премьера вербатима, жанра, с которым «Практика» любит работать и который всегда интересен зрителю, ведь он рассказывает о нашем времени, о сегодняшних зрителях и о внимании к простому человеку с его мыслями, чувствами и насущными проблемами. Настоящая русская культурная традиция, идущая от Гоголя и Достоевского, — это внимание и «вглядывание» в «маленького человека». А где, как не на барахолке, можно столкнуться с потрясающими человеческими судьбами, чтобы потом рассказать про этих людей?», — комментирует худрук театра «Практика» Марина Брусникина.