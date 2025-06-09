Николай Цискаридзе дебютирует как драматический актер в МХТ

Николай Цискаридзе дебютирует на сцене МХТ в роли короля Франции Людовика XIV в спектакле Юрия Квятковского «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова. Роль Мольера в этом же спектакле исполнит Константин Хабенский. Именно он пригласил премьера впервые сыграть драматическую роль: «Когда позвонил Хабенский, я решил, что это розыгрыш».

«Понимаете, МХТ, Булгаков, в роли Мольера — Хабенский, и предложение сыграть Людовика XIV… Чтобы отказаться, надо быть полным идиотом. Давайте договоримся так: я вам ничего не обещаю, но попробую, а потом уже решим, получается у меня или нет», — комментировал в марте артист.

«Я привык жить с ощущением, что Николай Цискаридзе ко мне не имеет отношения — это медийное лицо, человек подтянутый, бодро идущий по жизни. Если применительно к балету, то он всегда в трико, всегда главный герой. А я по своей внутренней конструкции совершенно другой человек. И на драматической сцене я все начинаю с нуля. Поэтому я беру псевдоним», — добавил премьер.

В центре сюжета пьесы 1929 года — жизнь французского комедиографа Жана Мольера при короле Людовике XIV и вечная тема подавления искусства властью. Работа Булгакова стала также отражением цензурной реальности СССР, и сама неоднократно подвергалась запрету — только в 1962 году была опубликована полностью.