Театр

Рената Шакирова и Кимин Ким, «Двенадцать» в хореографии Александра Сергеева: Мариинский театр поделился планами на сентябрь

В начале 243-го сезона смотрим репертуарные редкости — постановки опер, балетов и симфонических произведений на всех трех сценах театра: Исторической, Концертном зале и Мариинском-2. 

"Сестра Анжелика"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Михаил Вильчук

"Сестра Анжелика"

Прима Мариинского театра Рената Шакирова: «Из-за сценического темперамента меня называют московской балериной»

Историческая сцена

  • 22 сентября, 19:00 — опера Бенджамина Бриттена «Поворот винта» в постановке Дэвида Маквикара — мистическая история о гувернантке и двух детях, разворачивающаяся в таинственном поместье.
  • 25 сентября, 19:00диптих Белы Бартока: опера «Замок герцога Синяя Борода» и балет «Чудесный мандарин» в исполнении Ренаты Шакировой и Кимин Ким. 
  • 26 сентября, 19:00 — опера Шарля Гуно «Фауст» в постановке Изабеллы Байвотер — одна из вершин французского оперного искусства по мотивам одноименной легенды и трагедии Гете.
"Идиот"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Михаил Вильчук

"Идиот"

Мариинский-2

  • 15 сентября, 19:00 — фантастическая опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Дэниэла Кругликова, удостоенная премии «Золотой софит».
  • 17 сентября, 19:00 — опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» Вячеслава Стародубцева под управлением Валерия Гергиева.
  • 23 сентября, 19:00 — опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке Андрея Кончаловского.
  • 24 сентября, 19:00 — балет Бориса Тищенко «Двенадцать» в хореографии Александра Сергеева. На сцене: премьер Филипп Степин, прима Надежда Батоева.
  • 27 сентября, 17:00 — опера Гектора Берлиоза «Троянцы» в постановке Янниса Коккоса.
"Троянцы"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Наташа Разина

"Троянцы"

Концертный зал

