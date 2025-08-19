Рената Шакирова и Кимин Ким, «Двенадцать» в хореографии Александра Сергеева: Мариинский театр поделился планами на сентябрь

В начале 243-го сезона смотрим репертуарные редкости — постановки опер, балетов и симфонических произведений на всех трех сценах театра: Исторической, Концертном зале и Мариинском-2.
"Сестра Анжелика"
Историческая сцена
- 22 сентября, 19:00 — опера Бенджамина Бриттена «Поворот винта» в постановке Дэвида Маквикара — мистическая история о гувернантке и двух детях, разворачивающаяся в таинственном поместье.
- 25 сентября, 19:00 — диптих Белы Бартока: опера «Замок герцога Синяя Борода» и балет «Чудесный мандарин» в исполнении Ренаты Шакировой и Кимин Ким.
- 26 сентября, 19:00 — опера Шарля Гуно «Фауст» в постановке Изабеллы Байвотер — одна из вершин французского оперного искусства по мотивам одноименной легенды и трагедии Гете.
"Идиот"
Мариинский-2
- 15 сентября, 19:00 — фантастическая опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Дэниэла Кругликова, удостоенная премии «Золотой софит».
- 17 сентября, 19:00 — опера Рихарда Вагнера «Тангейзер» Вячеслава Стародубцева под управлением Валерия Гергиева.
- 23 сентября, 19:00 — опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке Андрея Кончаловского.
- 24 сентября, 19:00 — балет Бориса Тищенко «Двенадцать» в хореографии Александра Сергеева. На сцене: премьер Филипп Степин, прима Надежда Батоева.
- 27 сентября, 17:00 — опера Гектора Берлиоза «Троянцы» в постановке Янниса Коккоса.
"Троянцы"
Концертный зал
- 11 сентября, 19:00 — опера Мечислава Вайнберга «Идиот» по мотивам романа Достоевского. Режиссер-постановщик и сценограф – Алексей Степанюк.
- 17 сентября, 19:00 — музыкальная комедия Гаэтано Доницетти «Дочь полка».
- 21 сентября, 19:00 — одноактные оперы Джакомо Пуччини «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки».
- 27 сентября, 19:00 — опера-притча Игоря Стравинского «Похождения повесы».
6+
