Нина Усатова, Диана Вишнева и Ника Стрижак выступят на юбилейном вечере памяти актера и худрука БДТ Кирилла Лаврова

Воспоминания о народном артисте и художественном руководителе театра прозвучат в исполнении коллег, протеже и современников.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БДТ
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БДТ

15 сентября на Основной сцене БДТ состоится юбилейный вечер «Наш Лавров» — к 100-летию актера и полувековому юбилею его служения театру.

Кирилл Юрьевич пришел в БДТ по приглашению Георгия Товстоногова. В 1989 году он возглавил театр, став его художественным руководителем после ухода мастера. За полвека работы на сцене БДТ актер сыграл десятки ролей мировой и русской классики, среди которых Молчалин в «Горе от ума», Соленый в «Трех сестрах», Нил в «Мещанах», Городничий в «Ревизоре», Астров в «Дяде Ване».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БДТ
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БДТ

Воспоминания о мастере и наставнике прозвучат в исполнении актрисы (и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Нины Усатовой, Анатолия Петрова и внучки Ольги Семеновой. Программу дополнят хореография экс-примы Мариинского театра (и многократного лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Дианы Вишневой и выступление джазового трио Вячеслава Гайворонского, Андрея Кондакова и Владимира Волкова. Ведущие вечера — Ника Стрижак и Михаил Швыдкой. Режиссер — Даниил Пиктурный, художник по визуальному оформлению — Алексей Лобанов, художник по свету — Константин Удовиченко.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БДТ
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БДТ
Даниил Пиктурный

Режиссер «Наш Лавров»:

Показать Лаврова-человека — вот задача. Нам важно избежать «бронзовости» — это не сухой рассказ и не перечисление заслуг, а живой разговор. Мы знаем Лаврова — общественного деятеля, мы знаем Лаврова — звезду киноэкрана, мы знаем Лаврова — футбольного болельщика, но в первую очередь Лавров — человек театра. Для Кирилла Юрьевича театр был не просто профессией, а смыслом всей жизни. Его путь всегда вёл его к сцене, даже когда он сам об этом не думал. Жанр телепередачи позволяет создать ту атмосферу близости, которую мы ищем, здесь есть пространство для диалога, естественной реакции и настоящего живого общения.

