Даниил Пиктурный

Режиссер «Наш Лавров»:

Показать Лаврова-человека — вот задача. Нам важно избежать «бронзовости» — это не сухой рассказ и не перечисление заслуг, а живой разговор. Мы знаем Лаврова — общественного деятеля, мы знаем Лаврова — звезду киноэкрана, мы знаем Лаврова — футбольного болельщика, но в первую очередь Лавров — человек театра. Для Кирилла Юрьевича театр был не просто профессией, а смыслом всей жизни. Его путь всегда вёл его к сцене, даже когда он сам об этом не думал. Жанр телепередачи позволяет создать ту атмосферу близости, которую мы ищем, здесь есть пространство для диалога, естественной реакции и настоящего живого общения.