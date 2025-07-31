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Дмитрий Мульков написал музыку к «Настасье» — спектаклю о роковой героине романа Достоевского «Идиот»

На примере внутреннего мира Настасьи Филипповны режиссер Владислав Тутак исследует хрестоматийную для Достоевского дихотомию добра и зла, чистоты и разрушительной страсти.

Фото: Люба Яковлева для Собака.ru

13 сентября в театре Андрея Сидельникова «Суббота» состоится премьера спектакля «Настасья» по мотивам «Идиота» Федора Достоевского и в постановке, сценографией и костюмами Владислава Тутака. Драматургом выступил Сергей Толстиков, а музыку создал выпускник мастерской Анатолия Праудина, один из самых востребованных молодых композиторов России Дмитрий Мульков.

Сюжет романа представлен через призму восприятия Настасьи Филипповны — роковой героини «Идиота», погруженной во внутренний конфликт. Она оказывается в центре «напряженного психологического триллера» среди страстных мужчин и решительных женщин.

В ведущих ролях на сцену театра выйдут Валерия Ледовских, Владимир Шабельников, Владислав Демьяненко, Григорий Татаренко, Софья Андреева, Екатерина Рудакова, Дарья Агеева, Сергей Кривулев, Станислав Демин-Левийман и Анатолий Гущин.

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