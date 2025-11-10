Тихон Жизневский сыграет Хлестакова в новом «Ревизоре» Фокина для Александринского театра

В феврале 2026 года президенту Национального драматического театра России Валерию Фокину исполняется 80 лет — к юбилею режиссер готовит новое прочтение культового «Ревизора». Именно с этого произведения началась глобальная перезагрузка театра в начале нулевых. Фокин дебютировал в Александринском с предыдущим «Ревизором» в 2002 году, а в июне 2018 года спектакль вышел из постоянного репертуара. Спустя почти 10 лет постановку представят «в новой, созвучной эпохе сценической версии великой пьесы».

27 и 28 февраля премьера 11-й версии бессмертной комедии Николая Гоголя состоится на Основной сцене Александринского театра. Актер Тихон Жизневский сыграет Хлестакова. Как и в старой версии, Городничего воплотит на сцене Сергей Паршин.

К премьере в феврале Александринский театр запускает серию просветительских событий: лекции и творческие встречи на Новой сцене. Режиссер Валерий Фокин станет ключевым героем программы. 8 февраля к его юбилею соберут неформальный паблик-ток, а 26 и 27 февраля проведут Круглый стол теоретиков и практиков театра. 28 февраля на Новой сцене смотрим док о режиссере под рабочим названием «Дальше, дальше…», созданный командой Медиацентра. Завершит праздничный цикл презентация альбома серии «Библиотека Александринского театра» «Пространства Фокина».

Лучшие спектакли режиссера покажут в рамках масштабных гастролей в Москве. Нового «Ревизора» привезут в МХТ Чехова, а на сцене Театра Моссовета представят «Мейерхольд. Чужой театр». В июне в парке «Зарядье» состоится показ специальной версии спектакля «Блаженная Ксения. История любви». А в пространствах Театра Наций — «Иова» и «Честной женщины».

Московский зритель также сможет увидеть «Человек из Дублина» Андрея Калинина, «Мать. Горькая пьеса» Константина Богомолова, спектакль Никиты Кобелева «На дне», спектакль Елены Павловой «Мой друг Лапшин».

12+