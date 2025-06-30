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«Журавль и цапля» в БТК, Вячеслав Самодуров с балетом «598 тактов» и мюзикл «Театра на Садовой»: объявлены лауреаты премии «Золотая Маска»-2025

В число лучших по версии жюри попало 38 проектов, а пять статуэток отправились из Казани прямиком в Петербург. Публикуем список лауреатов премии по итогам прошедшего театрального сезона.

New Africa / Shutterstock

26 июня в новом здании Татарского государственного театра имени Галиасгара Камала (впервые не в Москве!) вручили премию «Золотая Маска». В этом году экспертный совет оценил 734 спектакля российских театров. В шорт-лист вошли 180 постановок — 6 из них поставлены на петербургских сценах. 

Лучший спектакль. Театр кукол

«Журавль и цапля», Большой театр кукол

Лучшая работа художника. Театр кукол

Марина Завьялова, «Журавль и цапля», Большой театр кукол

Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл

«Айсвилль», «Театр на Садовой»

Лучшая работа постановщика. Балет

Вячеслав Самодуров, балет «598 тактов» для Театра балета Леонида Якобсона

Лучшая роль второго плана

Евдокия Малевская за роль Кву, мюзикл «Айсвилль» для «Театр на Садовой»

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