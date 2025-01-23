18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

«Айсвиль» «Приюта комедианта», «Журавль и цапля» и Театр Якобсона: объявлены номинанты театральной премии «Золотая Маска»-2025

В этом году экспертный совет оценил 734 спектакля российских театров. В шорт-лист вошли 180 постановок — 6 из них поставлены на петербургских сценах. Это лучшие спектакли, работа режиссера и художника по костюмам, мужские и женские роли, работа балетмейстера. Публикуем список номинантов премии по итогам сезона прошедшего сезона.

Zheltyshev / Shutterstock

Драма. Спектакль большой формы

  • «Горе от ума» — Национальный драматический театр имени Басангова, Элиста
  • «Гроза» — Русский драматический театр, Республика Башкортостан, Стерлитамак
  • «Папа» — Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
  • «Соборяне» — Русское Концертное Агентство, Москва
  • «Халхин гол. Тагариг» — Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева, Республика Бурятия, Улан-Удэ
  • «Черные доски» — Владимирский областной драматический театр, Владимир

Драма. Спектакль малой формы

  • «Божественная комедия. Вариации» — Московский театр Мастерская Фоменко, Москва
  • «Господа Головлевы» — Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина, Пермский край, Лысьва
  • «Любой ценой» — Свердловский театр драмы, Екатеринбург
  • «Пастух и пастушка» — Минусинский драматический театр, Красноярский край, Минусинск
  • «Фотография, на которой меня нет» — Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия), Якутск

Драма. Работа режиссера

  • Полина Агуреева — «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
  • Дмитрий Акимов — «Господа Головлёвы», Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина, Пермский край, Лысьва
  • Владимир Кузнецов — «Чёрные доски», Владимирский областной драматический театр, Владимир
  • Олег Сологубов — «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
  • Юрий Титов — «Божественная комедия. Вариации», Московский театр Мастерская Фоменко, Москва

Драма. Работа художника-постановщика

  • Фемистокл Атмадзас — «Гроза», Русский драматический театр, Республика Башкортостан, Стерлитамак
  • Фемистокл Атмадзас — «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
  • Мария Митрофанова — «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
  • Мартын Степанов — «Божественная комедия. Вариации», Московский театр Мастерская Фоменко, Москва
  • Елена Сорочайкина — «Господа Головлевы», Лысьвенский театр драмы Савина, Пермский край, Лысьва
  • Мария Шуплецова — «Горе от ума», Национальный драматический театр имени Басангова, Элиста

Драма. Работа художника по костюмам

  • Ольга Атмадзас — «Гроза», Русский драматический театр, Республика Башкортостан, Стерлитамак
  • Ольга Атмадзас — «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
  • Евгения Панфилова — «Божественная комедия. Вариации», Московский театр Мастерская Фоменко, Москва
  • Мария Шуплецова — «Горе от ума», Национальный драматический театр имени Басангова, Элиста

Драма. Работа художника по свету

  • Тарас Михалевский — «Любой ценой», Свердловский театр драмы, Екатеринбург
  • Александр Рязанцев — «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
  • Юрий Лебедев — «Божественная комедия. Вариации», Московский театр Мастерская Фоменко, Москва
New Africa / Shutterstock

Драма. Женская роль

  • Евгения Бурмака — Кэтрин Уинслоу из «Любой ценой», Свердловский театр драмы, Екатеринбург
  • Дарья Савинова — Люся из «Пастух и пастушка», Минусинский драматический театр, Красноярский край, Минусинск
  • Ольга Телякова — – Акакий Акакиевич из «Петербургские повести», Челябинский драматический Молодежный театр, Челябинск
  • Арюна Цыденова — Чемед-Цэрэн «Халхин Гол. Тангариг», Бурятский театр драмы Хоца Намсараева, Республика Бурятия, Улан-Удэ
  • Гиляна Эрдниева — Софья Павловна из «Горе от ума», Национальный драматический театр Басангова, Элиста

Драма. Мужская роль

  • Евгений Ермаков — Евгений Базаров из «Отцы и дети», Драматический театр города Ельца «Бенефис», Елец
  • Юрий Малашин — Папа из «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
  • Илья Славутский — Клавдий «Гамлет», Казанский академический русский Большой драматический театр Качалова, Казань
  • Очир Такаев — Чацкий «Горе от ума», Национальный драматический театр им. Б. Басангова, Элиста
  • Константин Шавкунов — Сэр Роберт Мортон «Любой ценой», Свердловский театр драмы, Екатеринбург
  • Илья Шакунов — Савелий Туберозов «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва

Драма. Женская роль второго плана

  • Наталья Егорова — Марфа Андреевна «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
  • Валентина Лебедева — Степанида «Деньги для Марии», Омский драматический театр «Галерка», Омск

Драма. Мужская роль второго плана

  • Марк Бурлай — Николай Афанасьевич «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
  • Алексей Вертков — Ахилла Десницын «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
  • Радик Галиуллин — Тихон «Гроза», Русский драматический театр, Республика Башкортостан, Стерлитамак
  • Александр Карпов — Свидригайлов «Преступление и наказание», Омский театр юных зрителей, Омск
  • Максим Литовченко — Захария Бенефактов «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
  • Антон Лызо — Варнава Васильевич «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва

Драма. Работа драматурга

  • Сергей Коробков — «Сильва. Дойти до премьеры», Воркутинский драматический театр Мордвинова, Республика Коми, Воркута
  • Геннадий Башкуев — «Халхин Гол. Тангариг», Бурятский театр драмы Хоца Намсараева, Республика Бурятия, Улан-Удэ

Театр кукол. Лучший спектакль

  • «Журавль и цапля» — Большой театр кукол, Петербург
  • «Изумрудный город. Путь домой» — Кукольный театр сказки, Петербург
  • «Каштанка» — Московский театр кукол, Москва
  • «Синяя собака» — Театр кукол «Бродячая собачка», Петербург
  • «Черная собака. Кукольная дуэль» — Театр кукол «Петрушкина Слобода», Московская область, Мытищи
Tatiana Bobkova / Shutterstock

Театр кукол. Работа режиссера

  • Лариса Балеевских, Анатолий Архипов — «Черная речка. Кукольная дуэль», Театр кукол «Петрушкина Слобода», Московская область, Мытищи
  • Амир Ерманов — «Каштанка», Московский театр кукол, Москва
  • Екатерина Ложкина — «Журавль и цапля», Большой театр кукол, Петербург

Театр кукол. Работа художника

  • Наталья Бирюкова — «Озеро заколдованного коня», Башкирский театр кукол, Уфа
  • Амир Ерманов — «Каштанка», Московский театр кукол, Москва
  • Марина Завьялова — «Журавль и цапля», Большой театр кукол, Петербург
  • Екатерина Петухова — «Изумрудный город. Путь домой», Кукольный театр сказки, Петербург
  • Светлана Рыбина — «Черная речка, Кукольная дуэль», Театр кукол «Петрушкина Слобода», Московская область, Мытищи

Театр кукол. Мужская роль

  • Арсений Блинов — Тотошка «Изумрудный город. Путь домой», Кукольный театр сказки, Петербург
  • Иван Болгов — Гусь Иван Иванович «Каштанка», Московский театр кукол, Москва
  • Константин Кожев — Синяя собака «Синяя собака», Театр кукол «Бродячая собачка», Петербург
  • Владислав Костин — Кукольные партии «Черная речка, Кукольная дуэль», Театр кукол «Петрушкина Слобода», Московская область, Мытищи

Спектакль-эксперимент

  • «Антигравитация» — Компания «Красный квадрат», Москва
  • «Биография из леса» — Тюменский драматический театр, Тюмень
  • «Главный вопрос» — Чувашский театр оперы и балета, Чебоксары

Опера. Лучший спектакль

  • «В ночь лунного затмения» — Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • «Любовь к трем апельсинам» — Астраханский театр оперы и балета, Астрахань
  • «Мадам Баттерфляй» — Музыкальный театр «Геликон-опера», Москва
  • «Манон» — Музыкальный театр Шаляпина, Петербург
  • «Не только любовь» — Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
  • «Похождения повесы» — Пермский театр оперы и балета Чайковского, Пермь

Опера. Дирижер

  • Валерий Воронин — «Любовь к трем апельсинам», Астраханский театр оперы и балета, Астрахань
  • Феликс Коробов — «Не только любовь», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
  • Федор Леднев — «Похождения повесы», Пермский театр оперы и балета Чайковского, Пермь
  • Валерий Платонов — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
Sergio Delle Vedove / Shutterstock

Опера. Режиссер

  • Ляйсан Сафаргулова — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Дмитрий Бермтан — «Мадам Баттерфляй», Музыкальный театр, «Геликон-опера», Москва
  • Евгений Писарев — «Не только любовь», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва

Опера. Женская роль

  • Любовь Буторина — Танкабика «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Екатерина Проценко — Энн «Похождения повесы», Пермский театр оперы и балета Чайковского, Пермь

Опера. Мужская роль

  • Василий Ефимов — Диуана «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Карлен Манукян — Том Рэйкуэлл «Похождения повесы», Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
  • Павел Шнипов — Шевалье де Грие «Манон», Музыкальный театр Шаляпина, Петербург

Оперетта/мюзикл. Лучший спектакль

  • «Айсвилль» — «Театр на Садовой» (экс-«Приют комедианта»), Петербург
  • «Баядера» — Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбург
  • «Восемь женщин» — Красноярский музыкальный театр, Красноярск
  • «Есенин» — Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
  • «Яга» — Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство», Орел

Оперетта/мюзикл. Режиссер

  • Джемма Аветисян — «Восемь женщин», Красноярский музыкальный театр, Красноярск
  • Алексей Франдетти — «Айсвилль», «Театр на Садовой» (экс-«Приют комедианта»), Петербург

Оперетта/мюзикл. Женская роль

  • Анастасия Балака — Бениславская «Есенин», Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
  • Кристина Кузнецова — Ева «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург

Оперетта/мюзикл. Роль второго плана

  • Евдокия Малевская — Кву «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург
  • Дмитрий Воробьев — Лил «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург
PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Балет. Лучший спектакль

  • «Концертные танцы» — Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
  • «Рахманинов. Симфония длинной в жизнь» — Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • «Сияющий камень» — Саха Опера Балет, Якутск
  • «598 тактов» — Петербургский театр балета Леонида Якобсона, Петербург

Современный танец. Лучший спектакль

  • «Еми / Yomi» — Продюсерский центр «Театромания», Москва
  • «Метель» — Инновационный театр балета, Калуга

Балет. Постановщик

  • Екатерина Тайшина — «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
  • Олег Габышев — «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Вячеслав Самодуров — «598 тактов», Театр балета Леонида Якобсона, Петербург
  • Александр Сергеев — «Концертные танцы», Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону

Балет. Женская роль

  • Валерия Исаева — Наталья «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Мария Кузьмина — Сияющий камень «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск

Балет. Мужская роль

  • Валерий Аргунов — Боотур Нижнего мира «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
  • Сергей Бикбулатов — Рахманинов «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Игорь Кочуров — «Концертные танцы», Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону

Музыкальный театр. Композитор

  • Кирилл Герасимов — «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
  • Евгений Загот — «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург
  • Юрий Красавин — «Пиковая дама. Балет», Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород

Музыкальный театр. Художник-постановщик

  • Елена Бодрова — «Любовь к трём апельсинам», Астраханский театр оперы и балета, Астрахань
  • Екатерина Малинина — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Анастасия Рязанова — «Метель», Инновационный театр балета, Калуга
  • Максим Обрезков — «Не только любовь», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва.
  • Петр Окунев — «Иоланта», Приморская сцена Мариинского театра, Владивосток

Музыкальный театр. Художник по костюмам

  • Юлия Гольцова — «Манон», «Музыкальный театр Шаляпина», Петербург
  • Екатерина Малинина — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Татьяна Ногинова — «Баядера», Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбург
  • Сардаана Федотова — «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск

Музыкальный театр. Художник по свету

  • Иван Виноградов — «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург
  • Евгений Ганзбург — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
  • Александр Матвеев — «Не только любовь», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
  • Сергей Скорнецкий — «Любовь к трем апельсинам», Астраханский театр оперы и балета, Астрахань
  • Иван Шандровский — «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: