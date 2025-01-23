«Айсвиль» «Приюта комедианта», «Журавль и цапля» и Театр Якобсона: объявлены номинанты театральной премии «Золотая Маска»-2025

В этом году экспертный совет оценил 734 спектакля российских театров. В шорт-лист вошли 180 постановок — 6 из них поставлены на петербургских сценах. Это лучшие спектакли, работа режиссера и художника по костюмам, мужские и женские роли, работа балетмейстера. Публикуем список номинантов премии по итогам сезона прошедшего сезона.
Драма. Спектакль большой формы
- «Горе от ума» — Национальный драматический театр имени Басангова, Элиста
- «Гроза» — Русский драматический театр, Республика Башкортостан, Стерлитамак
- «Папа» — Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
- «Соборяне» — Русское Концертное Агентство, Москва
- «Халхин гол. Тагариг» — Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева, Республика Бурятия, Улан-Удэ
- «Черные доски» — Владимирский областной драматический театр, Владимир
Драма. Спектакль малой формы
- «Божественная комедия. Вариации» — Московский театр Мастерская Фоменко, Москва
- «Господа Головлевы» — Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина, Пермский край, Лысьва
- «Любой ценой» — Свердловский театр драмы, Екатеринбург
- «Пастух и пастушка» — Минусинский драматический театр, Красноярский край, Минусинск
- «Фотография, на которой меня нет» — Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия), Якутск
Драма. Работа режиссера
- Полина Агуреева — «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
- Дмитрий Акимов — «Господа Головлёвы», Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина, Пермский край, Лысьва
- Владимир Кузнецов — «Чёрные доски», Владимирский областной драматический театр, Владимир
- Олег Сологубов — «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
- Юрий Титов — «Божественная комедия. Вариации», Московский театр Мастерская Фоменко, Москва
Драма. Работа художника-постановщика
- Фемистокл Атмадзас — «Гроза», Русский драматический театр, Республика Башкортостан, Стерлитамак
- Фемистокл Атмадзас — «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
- Мария Митрофанова — «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
- Мартын Степанов — «Божественная комедия. Вариации», Московский театр Мастерская Фоменко, Москва
- Елена Сорочайкина — «Господа Головлевы», Лысьвенский театр драмы Савина, Пермский край, Лысьва
- Мария Шуплецова — «Горе от ума», Национальный драматический театр имени Басангова, Элиста
Драма. Работа художника по костюмам
- Ольга Атмадзас — «Гроза», Русский драматический театр, Республика Башкортостан, Стерлитамак
- Ольга Атмадзас — «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
- Евгения Панфилова — «Божественная комедия. Вариации», Московский театр Мастерская Фоменко, Москва
- Мария Шуплецова — «Горе от ума», Национальный драматический театр имени Басангова, Элиста
Драма. Работа художника по свету
- Тарас Михалевский — «Любой ценой», Свердловский театр драмы, Екатеринбург
- Александр Рязанцев — «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
- Юрий Лебедев — «Божественная комедия. Вариации», Московский театр Мастерская Фоменко, Москва
Драма. Женская роль
- Евгения Бурмака — Кэтрин Уинслоу из «Любой ценой», Свердловский театр драмы, Екатеринбург
- Дарья Савинова — Люся из «Пастух и пастушка», Минусинский драматический театр, Красноярский край, Минусинск
- Ольга Телякова — – Акакий Акакиевич из «Петербургские повести», Челябинский драматический Молодежный театр, Челябинск
- Арюна Цыденова — Чемед-Цэрэн «Халхин Гол. Тангариг», Бурятский театр драмы Хоца Намсараева, Республика Бурятия, Улан-Удэ
- Гиляна Эрдниева — Софья Павловна из «Горе от ума», Национальный драматический театр Басангова, Элиста
Драма. Мужская роль
- Евгений Ермаков — Евгений Базаров из «Отцы и дети», Драматический театр города Ельца «Бенефис», Елец
- Юрий Малашин — Папа из «Папа», Русский драматический театр Удмуртии, Ижевск
- Илья Славутский — Клавдий «Гамлет», Казанский академический русский Большой драматический театр Качалова, Казань
- Очир Такаев — Чацкий «Горе от ума», Национальный драматический театр им. Б. Басангова, Элиста
- Константин Шавкунов — Сэр Роберт Мортон «Любой ценой», Свердловский театр драмы, Екатеринбург
- Илья Шакунов — Савелий Туберозов «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
Драма. Женская роль второго плана
- Наталья Егорова — Марфа Андреевна «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
- Валентина Лебедева — Степанида «Деньги для Марии», Омский драматический театр «Галерка», Омск
Драма. Мужская роль второго плана
- Марк Бурлай — Николай Афанасьевич «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
- Алексей Вертков — Ахилла Десницын «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
- Радик Галиуллин — Тихон «Гроза», Русский драматический театр, Республика Башкортостан, Стерлитамак
- Александр Карпов — Свидригайлов «Преступление и наказание», Омский театр юных зрителей, Омск
- Максим Литовченко — Захария Бенефактов «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
- Антон Лызо — Варнава Васильевич «Соборяне», Русское Концертное Агентство, Москва
Драма. Работа драматурга
- Сергей Коробков — «Сильва. Дойти до премьеры», Воркутинский драматический театр Мордвинова, Республика Коми, Воркута
- Геннадий Башкуев — «Халхин Гол. Тангариг», Бурятский театр драмы Хоца Намсараева, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Театр кукол. Лучший спектакль
- «Журавль и цапля» — Большой театр кукол, Петербург
- «Изумрудный город. Путь домой» — Кукольный театр сказки, Петербург
- «Каштанка» — Московский театр кукол, Москва
- «Синяя собака» — Театр кукол «Бродячая собачка», Петербург
- «Черная собака. Кукольная дуэль» — Театр кукол «Петрушкина Слобода», Московская область, Мытищи
Театр кукол. Работа режиссера
- Лариса Балеевских, Анатолий Архипов — «Черная речка. Кукольная дуэль», Театр кукол «Петрушкина Слобода», Московская область, Мытищи
- Амир Ерманов — «Каштанка», Московский театр кукол, Москва
- Екатерина Ложкина — «Журавль и цапля», Большой театр кукол, Петербург
Театр кукол. Работа художника
- Наталья Бирюкова — «Озеро заколдованного коня», Башкирский театр кукол, Уфа
- Амир Ерманов — «Каштанка», Московский театр кукол, Москва
- Марина Завьялова — «Журавль и цапля», Большой театр кукол, Петербург
- Екатерина Петухова — «Изумрудный город. Путь домой», Кукольный театр сказки, Петербург
- Светлана Рыбина — «Черная речка, Кукольная дуэль», Театр кукол «Петрушкина Слобода», Московская область, Мытищи
Театр кукол. Мужская роль
- Арсений Блинов — Тотошка «Изумрудный город. Путь домой», Кукольный театр сказки, Петербург
- Иван Болгов — Гусь Иван Иванович «Каштанка», Московский театр кукол, Москва
- Константин Кожев — Синяя собака «Синяя собака», Театр кукол «Бродячая собачка», Петербург
- Владислав Костин — Кукольные партии «Черная речка, Кукольная дуэль», Театр кукол «Петрушкина Слобода», Московская область, Мытищи
Спектакль-эксперимент
- «Антигравитация» — Компания «Красный квадрат», Москва
- «Биография из леса» — Тюменский драматический театр, Тюмень
- «Главный вопрос» — Чувашский театр оперы и балета, Чебоксары
Опера. Лучший спектакль
- «В ночь лунного затмения» — Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- «Любовь к трем апельсинам» — Астраханский театр оперы и балета, Астрахань
- «Мадам Баттерфляй» — Музыкальный театр «Геликон-опера», Москва
- «Манон» — Музыкальный театр Шаляпина, Петербург
- «Не только любовь» — Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
- «Похождения повесы» — Пермский театр оперы и балета Чайковского, Пермь
Опера. Дирижер
- Валерий Воронин — «Любовь к трем апельсинам», Астраханский театр оперы и балета, Астрахань
- Феликс Коробов — «Не только любовь», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
- Федор Леднев — «Похождения повесы», Пермский театр оперы и балета Чайковского, Пермь
- Валерий Платонов — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
Опера. Режиссер
- Ляйсан Сафаргулова — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Дмитрий Бермтан — «Мадам Баттерфляй», Музыкальный театр, «Геликон-опера», Москва
- Евгений Писарев — «Не только любовь», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
Опера. Женская роль
- Любовь Буторина — Танкабика «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Екатерина Проценко — Энн «Похождения повесы», Пермский театр оперы и балета Чайковского, Пермь
Опера. Мужская роль
- Василий Ефимов — Диуана «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Карлен Манукян — Том Рэйкуэлл «Похождения повесы», Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
- Павел Шнипов — Шевалье де Грие «Манон», Музыкальный театр Шаляпина, Петербург
Оперетта/мюзикл. Лучший спектакль
- «Айсвилль» — «Театр на Садовой» (экс-«Приют комедианта»), Петербург
- «Баядера» — Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбург
- «Восемь женщин» — Красноярский музыкальный театр, Красноярск
- «Есенин» — Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
- «Яга» — Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство», Орел
Оперетта/мюзикл. Режиссер
- Джемма Аветисян — «Восемь женщин», Красноярский музыкальный театр, Красноярск
- Алексей Франдетти — «Айсвилль», «Театр на Садовой» (экс-«Приют комедианта»), Петербург
Оперетта/мюзикл. Женская роль
- Анастасия Балака — Бениславская «Есенин», Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
- Кристина Кузнецова — Ева «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург
Оперетта/мюзикл. Роль второго плана
- Евдокия Малевская — Кву «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург
- Дмитрий Воробьев — Лил «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург
Балет. Лучший спектакль
- «Концертные танцы» — Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
- «Рахманинов. Симфония длинной в жизнь» — Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- «Сияющий камень» — Саха Опера Балет, Якутск
- «598 тактов» — Петербургский театр балета Леонида Якобсона, Петербург
Современный танец. Лучший спектакль
- «Еми / Yomi» — Продюсерский центр «Театромания», Москва
- «Метель» — Инновационный театр балета, Калуга
Балет. Постановщик
- Екатерина Тайшина — «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
- Олег Габышев — «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Вячеслав Самодуров — «598 тактов», Театр балета Леонида Якобсона, Петербург
- Александр Сергеев — «Концертные танцы», Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
Балет. Женская роль
- Валерия Исаева — Наталья «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Мария Кузьмина — Сияющий камень «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
Балет. Мужская роль
- Валерий Аргунов — Боотур Нижнего мира «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
- Сергей Бикбулатов — Рахманинов «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Игорь Кочуров — «Концертные танцы», Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону
Музыкальный театр. Композитор
- Кирилл Герасимов — «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
- Евгений Загот — «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург
- Юрий Красавин — «Пиковая дама. Балет», Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Нижний Новгород
Музыкальный театр. Художник-постановщик
- Елена Бодрова — «Любовь к трём апельсинам», Астраханский театр оперы и балета, Астрахань
- Екатерина Малинина — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Анастасия Рязанова — «Метель», Инновационный театр балета, Калуга
- Максим Обрезков — «Не только любовь», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва.
- Петр Окунев — «Иоланта», Приморская сцена Мариинского театра, Владивосток
Музыкальный театр. Художник по костюмам
- Юлия Гольцова — «Манон», «Музыкальный театр Шаляпина», Петербург
- Екатерина Малинина — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Татьяна Ногинова — «Баядера», Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбург
- Сардаана Федотова — «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
Музыкальный театр. Художник по свету
- Иван Виноградов — «Айсвилль», «Театр на Садовой», Петербург
- Евгений Ганзбург — «В ночь лунного затмения», Башкирский театр оперы и балета, Уфа
- Александр Матвеев — «Не только любовь», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, Москва
- Сергей Скорнецкий — «Любовь к трем апельсинам», Астраханский театр оперы и балета, Астрахань
- Иван Шандровский — «Сияющий камень», Саха Опера Балет, Якутск
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