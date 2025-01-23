«Айсвиль» «Приюта комедианта», «Журавль и цапля» и Театр Якобсона: объявлены номинанты театральной премии «Золотая Маска»-2025

В этом году экспертный совет оценил 734 спектакля российских театров. В шорт-лист вошли 180 постановок — 6 из них поставлены на петербургских сценах. Это лучшие спектакли, работа режиссера и художника по костюмам, мужские и женские роли, работа балетмейстера. Публикуем список номинантов премии по итогам сезона прошедшего сезона.