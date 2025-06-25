Актер и хедлайнер труппы Александринского театра Иван Трус сыграет Лапшина в театральной адаптации повести Юрия Германа и фильма Алексея Германа

12, 13 и 14 сентября на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля «Мой друг Лапшин» — ключевого события юбилейного 270-го сезона и XVI Международного фестиваля «Александринский». Режиссер Елена Павлова обращалась к повести Юрия Германа «Лапшин» (1938) и культовому фильму Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (1984), а инсценировку создал драматург Артем Казюханов. В постановке нет классической театральной фабулы, оригинальный сюжет рассматривается как череда событий: любовный треугольник (Лапшин–Адашова–Ханин), будни уголовного розыска и коллективный быт советских людей вплетены в действие, но служат лишь фоном для рефлексии о времени — инсценировка скорее создает ассоциативную ткань из деталей эпохи конца 1930-х.

Главную роль в постановке сыграет Иван Трус — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Театр и шоу».

«Я пошел классическим прямым маршру­том: еще до начала репетиционного, за­стольного периода (начальный этап рабо­ты над спектаклем — разбор сверхзадачи, поиск интонации с режиссером. — Прим. ред.) прочитал повесть и посмотрел кино. Сказать, что в моей голове сложился какой-то образ героя, пока не могу, но что-то важ­ное про него все-таки понял. Лапшин раз­дробился на множество мелочей: мятый плащ, гора окурков, скулы, неприкаянная жизнь. Тот самый «воздух времени», о ко­тором все пишут и говорят. Сейчас, в про­цессе репетиций, я стараюсь все это забыть и придумать собственного Лапшина. Со­всем не оглядываться, конечно, невозмож­но. И режиссер Алексей Герман, и актер Андрей Болтнев могут стать помощниками, даже соучастниками, только в том случае, если не пытаться их повторять и копиро­вать. Да, в первоисточнике и в фильме со­держится важное для меня знание, но оно лишь повод для формирования своего соб­ственного. Просто взять и повторить или начать себя измерять ими, постоянно све­ряться — неинтересное, бессмысленное занятие», — делится актер в интервью.