Актер и хедлайнер труппы Александринского театра Иван Трус сыграет Лапшина в театральной адаптации повести Юрия Германа и фильма Алексея Германа

По словам режиссера, Елены Павловой, спектакль не концентрируется на сюжете повести, а станет «припоминанием припоминания» и способом вернуться в ранние советские 1930-е годы.
12, 13 и 14 сентября на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля «Мой друг Лапшин» — ключевого события юбилейного 270-го сезона и XVI Международного фестиваля «Александринский». Режиссер Елена Павлова обращалась к повести Юрия Германа «Лапшин» (1938) и культовому фильму Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (1984), а инсценировку создал драматург Артем Казюханов. В постановке нет классической театральной фабулы, оригинальный сюжет рассматривается как череда событий: любовный треугольник (Лапшин–Адашова–Ханин), будни уголовного розыска и коллективный быт советских людей вплетены в действие, но служат лишь фоном для рефлексии о времени — инсценировка скорее создает ассоциативную ткань из деталей эпохи конца 1930-х.
Главную роль в постановке сыграет Иван Трус — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Театр и шоу».
«Я пошел классическим прямым маршрутом: еще до начала репетиционного, застольного периода (начальный этап работы над спектаклем — разбор сверхзадачи, поиск интонации с режиссером. — Прим. ред.) прочитал повесть и посмотрел кино. Сказать, что в моей голове сложился какой-то образ героя, пока не могу, но что-то важное про него все-таки понял. Лапшин раздробился на множество мелочей: мятый плащ, гора окурков, скулы, неприкаянная жизнь. Тот самый «воздух времени», о котором все пишут и говорят. Сейчас, в процессе репетиций, я стараюсь все это забыть и придумать собственного Лапшина. Совсем не оглядываться, конечно, невозможно. И режиссер Алексей Герман, и актер Андрей Болтнев могут стать помощниками, даже соучастниками, только в том случае, если не пытаться их повторять и копировать. Да, в первоисточнике и в фильме содержится важное для меня знание, но оно лишь повод для формирования своего собственного. Просто взять и повторить или начать себя измерять ими, постоянно сверяться — неинтересное, бессмысленное занятие», — делится актер в интервью.
Режиссер:
Наш спектакль это в каком-то смысле припоминание — и повести, и фильма, а через них 1930-х. Юрий Герман писал о современниках (как известно, у Лапшина, например, есть реальный прототип) и о времени, в котором жил. Алексей Герман из середины 80-х смотрел на тот период через иную оптику, видел и чувствовал его совершенно иначе. У нас же своего рода припоминание припоминания, из обстоятельств 2025-го мы тоже видим те годы по-другому. И, конечно, мое ощущение 30-х, мое знание о них отчасти сформировано фильмом.
Премьеру представляют хедлайнер труппы Александринского театра, главный обоже театроведов (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Иван Трус (Лапшин), Олеся Соколова (Адашова), Иван Ефремов (Ханин), Валентин Захаров (Окошкин), Сергей Мардарь (Начальник), Мария Кузнецова (Патрикеевна), Елена Немзер (Катька-Наполеон), Александр Лушин (Байбак), Дарья Клименко (Работница театра). Сценографию создала Светлана Тужикова, музыку — Олег Гудачев, свет — Эмиль Авраменко. Живое музыкальное сопровождение включает фортепиано, ударные, духовые и контрабас.
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