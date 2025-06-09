Театр «ВелесО» Евгения Ткачука проведет на Вуоксе второй летний фестиваль «Каменный стол»

На территории «Каменного стола» доступны несколько локаций, каждая из которых знакомит с ритуалами осмысления природы. Участники фестиваля смогут побывать в традиционной бане, послушать музыку, переплетающуюся со звуками природы, увидеть несколько спектаклей, понаблюдать за работой со свободным конем и многое другое. Для самых маленьких готовят серию мастер-классов. А ночью — откроют кинотеатр под открытым небом.

Ключевым пространством фестиваля станет Каменный стол, где каждый сможет рассказать о своей картине мира, позвонив в колокол и попросив других участников внимательно послушать. Обращение запишут на видео, а ролики смонтируют в режиме реального времени. Все отрывки затем объединят в мини-фильмы.