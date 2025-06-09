Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Театр «ВелесО» Евгения Ткачука проведет на Вуоксе второй летний фестиваль «Каменный стол»

Организаторы называют фестиваль пространством «тишины, свободы и сотворчества» — без надоедливых звонков и сенсорного перегруза. Участники фестиваля сами решают, каким он будет. Принципиальное отличие события — отсутствие программы!

Фото: Валентин Блох для Собака.ru

С 2 по 5 августа в поселке Севастьяново Приозерского района Ленинградской области на берегу реки Вуоксы пройдет фестиваль-лаборатория «Каменный стол» от первого в России конно-драмтеатра «ВелесО» актера (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Евгения Ткачука.

Создатель первого в России конного драмтеатра актер Евгений Ткачук: «Быть артистом — постоянно искать свободу от телесных и умственных оков»

На территории «Каменного стола» доступны несколько локаций, каждая из которых знакомит с ритуалами осмысления природы. Участники фестиваля смогут побывать в традиционной бане, послушать музыку, переплетающуюся со звуками природы, увидеть несколько спектаклей, понаблюдать за работой со свободным конем и многое другое. Для самых маленьких готовят серию мастер-классов. А ночью — откроют кинотеатр под открытым небом.

Ключевым пространством фестиваля станет Каменный стол, где каждый сможет рассказать о своей картине мира, позвонив в колокол и попросив других участников внимательно послушать. Обращение запишут на видео, а ролики смонтируют в режиме реального времени. Все отрывки затем объединят в мини-фильмы.

Фото: Наталья Скворцова для Собака.ru

Первые три дня участники фестиваля проведут в диалоге друг с другом, чтобы на четвертый и финальный день создать единое творческое высказывание. Оно возникнет из разговоров, снов, чувств и идей.

Как Евгений Ткачук спасает мир с помощью театра лошадей на берегу Ладожского озера

Фестиваль-лаборатория «Каменный стол» пройдет со 2 по 5 августа. Сейчас «ВелесО» открыл краудфандинговый сбор на организацию: средства нужны на подготовку площадки, строительство и монтаж объектов, аренду генератора, проживание для гостей и волонтеров, организацию санитарных зон, сцены и трансляции, а также охрану мероприятия. Помочь проекту, а также узнать о нем подробнее, можно по ссылке.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Евгений Ткачук

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: