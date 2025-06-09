Театр «ВелесО» Евгения Ткачука проведет на Вуоксе второй летний фестиваль «Каменный стол»

Организаторы называют фестиваль пространством «тишины, свободы и сотворчества» — без надоедливых звонков и сенсорного перегруза. Участники фестиваля сами решают, каким он будет. Принципиальное отличие события — отсутствие программы!
С 2 по 5 августа в поселке Севастьяново Приозерского района Ленинградской области на берегу реки Вуоксы пройдет фестиваль-лаборатория «Каменный стол» от первого в России конно-драмтеатра «ВелесО» актера (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Евгения Ткачука.
На территории «Каменного стола» доступны несколько локаций, каждая из которых знакомит с ритуалами осмысления природы. Участники фестиваля смогут побывать в традиционной бане, послушать музыку, переплетающуюся со звуками природы, увидеть несколько спектаклей, понаблюдать за работой со свободным конем и многое другое. Для самых маленьких готовят серию мастер-классов. А ночью — откроют кинотеатр под открытым небом.
Ключевым пространством фестиваля станет Каменный стол, где каждый сможет рассказать о своей картине мира, позвонив в колокол и попросив других участников внимательно послушать. Обращение запишут на видео, а ролики смонтируют в режиме реального времени. Все отрывки затем объединят в мини-фильмы.
Первые три дня участники фестиваля проведут в диалоге друг с другом, чтобы на четвертый и финальный день создать единое творческое высказывание. Оно возникнет из разговоров, снов, чувств и идей.
Фестиваль-лаборатория «Каменный стол» пройдет со 2 по 5 августа. Сейчас «ВелесО» открыл краудфандинговый сбор на организацию: средства нужны на подготовку площадки, строительство и монтаж объектов, аренду генератора, проживание для гостей и волонтеров, организацию санитарных зон, сцены и трансляции, а также охрану мероприятия. Помочь проекту, а также узнать о нем подробнее, можно по ссылке.
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