Мариинка и Большой театр устроят обменные гастроли перед завершением сезона

С 27 по 29 июня на Новой сцене Большого театра выступит балетная труппа Мариинки с программой современных одноактных балетов на музыку Стравинского. Вечер включает «Пульчинеллу», «Игру в карты» в постановке Ильи Живого и недавнюю премьеру — «Танцсцены» Вячеслава Самодурова на Симфонию in C.

В эти же дни на сцене Мариинского театра состоятся гастроли балета Большого. В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» москвичи представят балет «Мастер и Маргарита» на музыку Шнитке и Лазара в хореографии Эдварда Клюга. В главных партиях — ведущие артисты Большого, а 28 июня в роли Маргариты выступит Диана Вишнева.

«В июле столичную публику ждет особенное событие в мире танца – совместный проект Мариинского и Большого театров, вечер четырех легендарных балетов Игоря Стравинского. Вошедшие в историю одноактные балеты начала прошлого века будут представлены 10 и 11 июля на Исторической сцене Большого. Зрители увидят «Жар-птицу» и «Петрушку» в хореографии Михаила Фокина (Большой театр), а также «Весну священную» в хореографии Миллисент Ходсон по мотивам хореографии Вацлава Нижинского и «Свадебку» в хореографии Брониславы Нижинской (Мариинский театр)» — рассказали в пресс-службе Мариинского театра.

Театральный сезон подходит к концу, но еще есть время увидеть любимые постановки. Предлагаем прочесть нашу подборку главных спектаклей июня.