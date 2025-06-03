7 и 8 июня на Основной сцене БДТ состоится предпремьера «Утиной охоты» Антона Федорова по мотивам одноименной пьесы Александра Вампилова. Премьерные показы пройдут 27 и 28 июня.

В постановке Федора (и с его же декорациями!) вампиловский герой заперт в пространстве воспоминаний. В заброшенном съемочном павильоне Виктор Зилов пытается найти себя и понять: что реальность, а что фрагменты коллективной памяти.

Ведущие роли исполнят Григорий Чабан, Рустам Насыров, Алексей Винников, Павел Юринов, народный артист РФ Валерий Дегтярь, Юлия Марченко, Александра Юдина, Карина Разумовская («ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025!), Варвара Павлова и приглашенные артисты. Вместе с Федоровым сеттинг оформляли художник по костюмам Мария Шеко, художник по свету Игорь Фомин и видеохудожник Владислав Щетинин.