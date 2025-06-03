Фабула одного из ключевых текстов советской драматургии — исследование внутреннего кризиса личности на фоне внешнего благополучия — разворачивается в декорациях киносъемок.
7 и 8 июня на Основной сцене БДТ состоится предпремьера «Утиной охоты» Антона Федорова по мотивам одноименной пьесы Александра Вампилова. Премьерные показы пройдут 27 и 28 июня.
В постановке Федора (и с его же декорациями!) вампиловский герой заперт в пространстве воспоминаний. В заброшенном съемочном павильоне Виктор Зилов пытается найти себя и понять: что реальность, а что фрагменты коллективной памяти.
Ведущие роли исполнят Григорий Чабан, Рустам Насыров, Алексей Винников, Павел Юринов, народный артист РФ Валерий Дегтярь, Юлия Марченко, Александра Юдина, Карина Разумовская («ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025!), Варвара Павлова и приглашенные артисты. Вместе с Федоровым сеттинг оформляли художник по костюмам Мария Шеко, художник по свету Игорь Фомин и видеохудожник Владислав Щетинин.
Режиссер:
Процесс вспоминания как желание найти правду — центральная тема спектакля. Человеку свойственно искать ответы в воспоминаниях — и Зилов как персонаж-процесс именно этим и занимается: пытается восстановить хронологию событий, восстановить цепочку, склеить эти расколотые куски, чтобы собрать единую картину и понять, есть ли в ней правда. Репетируя спектакль, мы все вместе интуитивно, не сговариваясь, стали вспоминать своих родителей и своё детство, каждый — что-то свое. Помимо чего-то личного мы вспоминали пьесу «Утиная охота» и её постановки, вспоминали фильм – и в этом процессе тоже искали правду, в которую можно было бы поверить. И Зилов в нашем пространстве собирательный, он состоит из осколков, такой немножко Франкенштейн. Он вспоминает свою жизнь — и предыдущих Зиловых, и это тоже важно.
Антон Федоров (1981) — театральный и кинорежиссер, актер, лауреат премии «Золотая маска». В 2006 году окончил актерский факультет Щукинского института (курс Владимира Поглазова), а в 2019 году — режиссерский факультет там же под руководством Юрия Погребничко. Ставил спектакли во многих городах России, в том числе в ведущих театрах Москвы, Воронежа, Казани, Альметьевска и Пскова. В 2023 году стал главным режиссером новосибирского театра «Старый дом» и основал театр «Место» в Москве. Два спектакля Федорова – «Морфий» и «Ребенок» – были удостоены Российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Снял второй и третий сезон хитового сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», рассказывающего о подростках в 1990-е годы.
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