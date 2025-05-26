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Как выглядит страх? Покажет режиссер Руслан Кудашов в спектакле «Тараканище» по сказке Чуковского

Главный режиссер, волшебник, авангардист театра кукол, лауреат персональной «Золотой маски» (и нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) устроит опасный номер о преодолении страха.

Фото: Елена Насибуллина для Собака.ru

28 июня в Большом театре кукол состоится премьера спектакля «Тараканище» в постановке главного режиссера Большого театра кукол Руслана Кудашова. Классический сюжет сказки Корнея Чуковского разворачивается на сцене среди 30 кукол художника Марии Завьяловой. Все они «подвергнутся страшной опасности — появлению Тараканища».

Руслан Кудашов: «Я не люблю деления аудитории на детскую, подростковую, взрослую»

«Для меня отправной точкой стал фильм Федерико Феллини "Клоуны" (1970). Если говорить о театре представления, то он для меня ориентир. Театр для детей — это яркий, игровой театр, театр сути. Театр сути театра. У меня он с цирком ассоциируется. Наивным, грубоватым. Он — как детство. Наивное, в чем-то достаточно грубоватое, потому что нет у нас еще изящества мысли, изящества рефлексии. И еще здесь победа над страхом должна быть… Глобальной. Цирковой. Чуковский с чего начинает? "Ехали медведи на велосипеде…". Это же парад-алле! Возникает образ циркового представления, и в этом представлении есть козырной, коронный номер — интригующий, опасный для жизни номер, связанный с Тараканищем», — рассказывает о премьере Руслан Кудашов.

Спектакль представят Мария Кудряшова, Вадим Белопухов и Максим Морозов.

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