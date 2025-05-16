Режиссер Борис Павлович исследует русскую глубинку в поэтическом спектакле «Вопль впередсмотрящего» в «Скороходе»

В основе спектакля — одноименная повесть российского писателя Анатолия Гаврилова, в которой раскрывается «дух бесконечной российской провинции».
«Вопль впередсмотрящего» рассказывает о двух подростках: они ходят в школу, мечтают о путешествиях на пароходе, влюбляются и взрослеют. Но их мечты сталкиваются с суровой реальностью: любимая девушка собирается уехать в Москву, на морское путешествие не хватает денег, а в доме совсем нет угля для тепла.
«Это очень странная книга. Ее написал почтальон из города Владимир. Он знает что такое провинциальная тоска и смутная тревога, но при этом он человек ироничный, может быть — даже веселый. Когда судно твоей жизни несется на риф, а впередсмотрящий не закричал вовремя, остается только мрачно шутить. Может быть, еще петь песни», — рассказывает режиссер Борис Павлович.
Постановка стала результатом театральной лаборатории Бориса Павловича и компании «Разговоры». В ней изучали устройство театра и механизмы его работы. Спектакль станет первым совместным проектом «Разговоры» и компании «скороход:генерация», основанной для поддержки независимых проектов.
Впервые увидеть «Вопль впередсмотрящего» Бориса Павловича можно 14 июня на площадке «Скороход». Премьеру представят Анастасия Альбицкая, Екатерина Алексеенко, Игорь Астапенко, Светлана Афонина, Регина Ацапкина, Наталья Березина, Анастасия Борисенко, Наталья Бровкина, Марина Белкина, Екатерина Громакова, Натали Губанова, Анна Гуртовая, Ангелина Засенцева, Юлия Захаркина, Дмитрий Иванов, Валерия Ратникова, Ульяна Репчанская, Кирилл Сулейманов, Мария Стратулат, Елена Шварева и Наталья Шишина. В команде художников — Ольга Павлович, Ксения Тараканова, Наталья Федорок и Елена Чебуина. В спектакле звучит музыка композитора Пафнутия. Художником по свету выступил Борис Кузнецов.
Борис Павлович (1980) — театральный режиссер, драматург и педагог. Известен социальными и инклюзивными проектами. Окончил театроведческий и актерский факультеты РГИСИ. В 2012–2013 годах занимал должность советника по культуре губернатора Кировской области. С 2013 по 2016 год он был режиссером-постановщиком и руководителем социально-просветительского отдела БДТ, где реализовал проекты, направленные на вовлечение различных социальных групп в театральное искусство. Павлович активно развивает инклюзивный театр, объединяя профессиональных актеров и людей с особенностями развития. Режиссер поставил инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет» на Новой сцене Александринского театра, в котором участвовали нейроотличные артисты вместе с актерами и музыкантами. Среди других известных работ — совместный с Екатериной Мигицко и «У Театром» инклюзивный спектакль «Тихий час» на сцене Театра «На Литейном». Павлович — один из основателей проекта «Нить», где люди с разными ментальными и физическими особенностями становятся соавторами театральных постановок.
12+
Комментарии (0)