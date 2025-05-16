Режиссер Борис Павлович исследует русскую глубинку в поэтическом спектакле «Вопль впередсмотрящего» в «Скороходе»

«Вопль впередсмотрящего» рассказывает о двух подростках: они ходят в школу, мечтают о путешествиях на пароходе, влюбляются и взрослеют. Но их мечты сталкиваются с суровой реальностью: любимая девушка собирается уехать в Москву, на морское путешествие не хватает денег, а в доме совсем нет угля для тепла.

«Это очень странная книга. Ее написал почтальон из города Владимир. Он знает что такое провинциальная тоска и смутная тревога, но при этом он человек ироничный, может быть — даже веселый. Когда судно твоей жизни несется на риф, а впередсмотрящий не закричал вовремя, остается только мрачно шутить. Может быть, еще петь песни», — рассказывает режиссер Борис Павлович.

Постановка стала результатом театральной лаборатории Бориса Павловича и компании «Разговоры». В ней изучали устройство театра и механизмы его работы. Спектакль станет первым совместным проектом «Разговоры» и компании «скороход:генерация», основанной для поддержки независимых проектов.