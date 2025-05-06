«Бесов» и «Пьесу без названия» Додина покажут на «Вечерах Малого драматического театра» в кинотеатре «Аврора»

15 мая смотрим «Пьесу без названия» Льва Додина. Премьера спектакля по ранней незавершенной и крайне загадочной (ее удалось найти после смерти писателя) пьесе Антона Чехова состоялась на сцене Малого драматического театра в 1997 году. Киноверсию сняли спустя 10 лет. В основе сюжета — донжуан Михаил Платонов, чей нигилизм и внутренние моральные дилеммы приводят к трагическим последствиям. Одним из хайлайтов постановки стала сценография Алексея Порай-Кошица — на сцене воспроизвели настоящий песчаный пляж с озером. Сергей Курышев был отмечен премией «Золотой софит» за лучшую мужскую роль. После показа он обсудит спектакль с коллегами по театральной сцене: Игорем Черневичем, Сергеем Козыревым, Ириной Тычининой и Марией Никифоровой.

31 мая покажут видеоверсию масштабной театральной трилогии «Бесы» 1991 года по одноименному роману Федора Достоевского. Главный герой, аристократ Николай Ставрогин, переступает нравственные табу и вступает в социалистический кружок, который на поверку оказывается прототипом тоталитарной системы. Эта семичасовая эпопея под музыку Олега Каравайчука и в декорациях Эдуарда Кочергина была снята на пленку в 2009 году. Смотр пройдет с антрактами! После показа — встреча с актерами: Игорем Ивановым, Сергеем Курышевым, Сергеем Власовым, Анжеликой Неволиной, Татьяной Рассказовой и Натальей Фоменко.

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