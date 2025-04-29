Режиссер Дмитрий Крестьянкин переосмыслил «Три сестры» Чехова на сцене «Драм.площадки»

История семьи Прозоровых будет рассказана с точки зрения младшего брата Андрея Сергеевича — выпускника университета. Он оставил мечту стать профессором ради провинциальной жизни. Дмитрий Крестьянкин отходит от канона (ключевые события «Трех сестер» буквально происходят «за сценой»!) и размышляет о судьбе героя. В основе спектакля — внутренняя драма Андрея. Его отношения с Ольгой, Машей и Ириной, их недомолвки и обиды, борьба за признание в семье — все это разыгрывается в форме театральной фантазии: Прозоров оказывается и не студентом, и не героем, а разменной монетой в семейных перипетиях.

Премьера реверсивной драмы «Брат Андрей» в постановке режиссера Дмитрия Крестьянкина состоится 5 и 6 июня на сцене студии «Лендок». Спектакль представят Юрий Дементьев, Варвара Терехова, Валерия Чеховская, Максим Райчонок, Александр Дробитько, Анастасия Филиппова, Валерия Ермошина (или Ольга Турчак), Владислав Низовцев, Владислав Мезенин и Станислав Шапкин. Художником выступила Александра Мошура, световиком — Евгений Киуру, а звукорежиссером — Марина Васенина.

«Интересно взглянуть на судьбу персонажа, который находится всегда где-то рядом, но, как будто не имеет веса, все говорят о трех сестрах, и никто про Андрея. Он только играет на скрипочке в своей комнате. С какими чувствами, интересно, он это делает, учитывая, что в семье четыре ребенка, но даже в названии пьесы есть только три сестры. Мы с актерами театра посмотрим на судьбу брата Андрея, который хотел бы вырваться из сложившихся обстоятельств, но… Младший брат всегда остается младшим», — комментирует режиссер.

Театр «Драм.Площадка» основан выпускниками курса заслуженного артиста России Сергея Бызгу 2022 года и педагогами-режиссерами — Галиной Бызгу, Дмитрием Крестьянкиным, Романом Агеевым и Верой Латышевой. В спектаклях театра заняты Юрий Дементьев, Александр Дробитько, Валерия Ермошина Владислав Низовцев, Максим Райченок, Варвара Терехова, Анастасия Филиппова и Валерия Чеховская. Сейчас в репертуаре «Драм.Площадки» 12 спектаклей по произведениям отечественной и зарубежной драматургии.

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