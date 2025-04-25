Руслан Кудашов переосмыслил «Алые паруса» Грина на сцене Большого театра кукол

Большой театр кукол не изменяет ежегодной традиции праздновать свой день рождения большой премьерой. В прошлом году показывали спектакль «Мы с тобой одной крови», основанный на произведениях Редьярда Киплинга о Маугли. В этом — смотрим «Алые паруса» в постановке Руслана Кудашова. Первые показы пройдут 16 и 17 мая на Арьерсцене Большого театра кукол. Повторно увидеть можно 15 и 17 июня.

Напомним, в основе повести-феерии Александра Грина — история девочки Ассоль, которая живет в рыбацкой деревне со своим отцом, бывшим моряком Лонгреном. Услышав предсказание старика «собирателя песен, легенд, преданий и сказок» Эгля девочка начинает верить, что однажды за ней приплывет корабль с алыми парусами, и прекрасный принц увезет ее в далекие края. Ее мечта сбывается.

Руслан Кудашов переосмысляет «невозможную сказку» через «монологи любви». Текст Грина режиссер распределил между условными «пассажирами» корабля Артура Грэя. Все они в смертельной опасности, и единственное, что может помочь — слова о любви. «Таково веление Океана. Таково условие сохранения человеческого в человеке в момент наивысшей опасности. В момент истины», — комментируют в театре. Идея спектакля пересекается с «Песней Песнь», центром которой также является исследование любви.

Премьеру представят студенты Мастерской Руслана Кудашова. Художником выступила Марина Завьялова. Над музыкальным оформлением работал Владимир Бычковский, а над световым сопровождением — Арина Пшеничная.

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