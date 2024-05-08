В Большом театре кукол поставят спектакль по рассказам Редьярда Киплинга

Постановка, премьера которой состоится в день рождения театра, «Мы с тобой одной крови» — это фантазии на тему сюжетов о Маугли.
Каждый год Большой театр кукол традиционно празднует свой день рождения большой премьерой — на этот раз 16 мая зрители впервые увидят спектакль «Мы с тобой одной крови», основанный на произведениях Редьярда Киплинга о Маугли.
Как рассказали «Cобака.ru» в команде Большого театра кукол, эта постановка наполнена особенным символизмом – в 2008 году со спектакля о Маугли «Человеческий детеныш» начались сценическая история первой Мастерской главного режиссера театра Руслана Кудашова и новый художественный этап в истории БТК. В спектакле об истории взросления протагониста сборника рассказов «Книга джунглей» примут участие как опытные кукольники: режиссер Екатерина Ложкина, художник Марина Завьялова, композитор Игорь Ушаков, актеры Анатолий Гущин, Роман Дадаев и Ренат Шавалиев, так и студенты первого курса Мастерской Кудашова. В преддверии выставки в фойе театра расположится мини-экспозиция, посвященная постановке 2008 года, с которой все и началось.
Руслан Кудашов
Художественный руководитель постановки «Мы с тобой одной крови» и главный режиссер театра:
Когда мы вспоминаем тот спектакль, то вспоминаем его энергию. Незамутненную, первородную. Энергию, которая позволила тогда появиться новому театру. Хотелось, чтобы она была близка и этому поколению артистов. Безусловно, новая постановка не может не учитывать художественный опыт «Человеческого детеныша», но это – отдельное, самостоятельное высказывание. Здесь есть особая преемственность. Этот спектакль – про взросление Маугли, про вечный вопрос, что такое человек, но близость к Индии наталкивает и на размышления о законе сансары, о силе и значении наших поступков. Если мы хотим противостоять невежеству, нужно понять, где мы находимся. Что может противодействовать насилию? Вот их вопрос.
Премьера спектакля «Мы с тобой одной крови» и открытие выставки, посвященной постановке «Человеческий детеныш» 2008 года состоится 16 мая 2024 года на Основной сцене Большого театра кукол на улице Некрасова, 10-12.
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