В Большом театре кукол поставят спектакль по рассказам Редьярда Киплинга

Каждый год Большой театр кукол традиционно празднует свой день рождения большой премьерой — на этот раз 16 мая зрители впервые увидят спектакль «Мы с тобой одной крови», основанный на произведениях Редьярда Киплинга о Маугли.

Как рассказали «Cобака.ru» в команде Большого театра кукол, эта постановка наполнена особенным символизмом – в 2008 году со спектакля о Маугли «Человеческий детеныш» начались сценическая история первой Мастерской главного режиссера театра Руслана Кудашова и новый художественный этап в истории БТК. В спектакле об истории взросления протагониста сборника рассказов «Книга джунглей» примут участие как опытные кукольники: режиссер Екатерина Ложкина, художник Марина Завьялова, композитор Игорь Ушаков, актеры Анатолий Гущин, Роман Дадаев и Ренат Шавалиев, так и студенты первого курса Мастерской Кудашова. В преддверии выставки в фойе театра расположится мини-экспозиция, посвященная постановке 2008 года, с которой все и началось.