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Театр

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Жена Боярского рассказала о состоянии здоровья супруга

Актер провел дома два дня после того, как упал в театре. Однако вскоре у него поднялась температура, после чего артист обратился в больницу.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

«Михаил Сергеевич оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные. Несмотря на это, он отыграл спектакль. Подозрение на перелом ребра, но ничего такого, о чем можно всерьез беспокоиться, нет», — рассказала супруга актера ТАСС.

«Сегодня утром разговаривал с ним, всё хорошо — идёт на поправку. На следующей неделе будет дома, Как и все нормальные люди, конечно, хочет домой вернуться пораньше, никаких особых осложнений нет. Получил травму, но всё в пределах», — рассказал порталу 78 концертный директор артиста Александр Зыкин. 

Театр им. Ленсовета в пятницу объявил о том, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет в необычном формате: исполняющий роль герцога Эскала Михаил Боярский не будет принимать в нём участие, прозвучит только записанный голос артиста.

Ранее мы писали о том, что Илья Дель, Лаура Пицхелаури и Михаил Боярский сыграют в спектакле Романа Габриа «Театральный роман» по Булгакову.

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