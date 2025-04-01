«Чайка» Хабенского, космическая притча Крестьянкина и «Театральный роман» (Дель! Пицхелаури!): на какие спектакли сходить в Петербурге в апреле

«Две дамочки в сторону Севера» (16+)

Где: Театр «Мастерская»

Когда: 4 и 5 апреля

Произведение Пьера Нотта — одна из самых востребованных пьес в современном театре. Режиссеры с удовольствием ее ставят, актрисы с еще большим удовольствием в ней играют. В «Мастерской» над театральным роуд-муви с вкраплениями черной комедии работает Анна Арефьева. На роль Бернадетт приглашена блистательная актриса театра «На Литейном» Елена Ложкина и по совместительству — мать режиссера.

Сама Анна говорит о предстоящей премьере так: «Для меня очень ценно оказаться на одной сцене вместе с мамой. Мы исследуем сложные и важные темы, такие, как принятие и отпускание. Путешествие на Север в данном случае стоит понимать символически, как путь к смерти. Мы дополнили пьесу Нотта историями из личной жизни и монологами из других произведений для того, чтобы поговорить о самом главном и самом пугающем в жизни человека».