«Чайка» Хабенского, космическая притча Крестьянкина и «Театральный роман» (Дель! Пицхелаури!): на какие спектакли сходить в Петербурге в апреле

Продолжение гастролей МХТ им. Чехова (с «Чайкой» в версии Константина Хабенского!), космическая притча «Перевал» в режиссуре Дмитрия Крестьянкина и «Театральный роман» Булгакова в постановке Романа Габриа с россыпью звезд от Ильи Деля до Лауры Пицхелаури — Собака. ru рассказывает о главных спектаклях апреля, которые точно стоит увидеть.
Спектакль "Как вам это понравится?"
Гастроли МХТ им. Чехова (18+)
Где: БДТ им. Товстоногова, Александринский театр
Когда: до 8 апреля
1 апреля МХТ покажет экспериментальный микс из шекспировской комедии и панковской культуры «Как вам это понравится?» в режиссуре Юрия Муравицкого. 2 и 3 апреля — «Жизель ботаническую» по прозе Эдуарда Кочергина. 4 и 5 апреля — «Чайку» в версии Константина Хабенского, а 7 апреля «Враки, или завещание барона Мюнхгаузена», где он выступит в более привычной актерской ипостаси.
Также на гастроли везут «Чрево» по Замятину (4 апреля) и «Соню-9», спектакль-концерт по одноименному комиксу Алексея Олейникова (5, 6 апреля).
"Кит плывет на север"
«Кит плывет на север» (10+)
Где: «Театральный проект 27»
Когда: 2 и 3 апреля
Философская притча, роуд-муви и легенды алеутов — все это про постановку Алины Кушим по книге Анастасии Строкиной. В центре сюжета — зверек мамору, который на спине кита отправляется на поиски собственного предназначения.
"Богема"
«Богема» (12+)
Где: Михайловский театр
Когда: 4 и 5 апреля
Владимир Кехман (теперь и режиссер, а не только худрук Михайловского) переосмысляет одну из самых часто исполняемых опер Пуччини и переносит действие из XIX века в современность. На улицах Парижа — в Латинском квартале — разворачивается драматическая история об обреченной любви.
«Две дамочки в сторону Севера»
«Две дамочки в сторону Севера» (16+)
Где: Театр «Мастерская»
Когда: 4 и 5 апреля
Произведение Пьера Нотта — одна из самых востребованных пьес в современном театре. Режиссеры с удовольствием ее ставят, актрисы с еще большим удовольствием в ней играют. В «Мастерской» над театральным роуд-муви с вкраплениями черной комедии работает Анна Арефьева. На роль Бернадетт приглашена блистательная актриса театра «На Литейном» Елена Ложкина и по совместительству — мать режиссера.
Сама Анна говорит о предстоящей премьере так: «Для меня очень ценно оказаться на одной сцене вместе с мамой. Мы исследуем сложные и важные темы, такие, как принятие и отпускание. Путешествие на Север в данном случае стоит понимать символически, как путь к смерти. Мы дополнили пьесу Нотта историями из личной жизни и монологами из других произведений для того, чтобы поговорить о самом главном и самом пугающем в жизни человека».
"Б.Р."
«Б.Р.» (18+)
Где: УКТ, «Севкабель Порт»
Когда: 4, 5 и 6 апреля
Индустриальный сеттинг + микс из поэзии, музыки и хореографии + премьеры Большого театра и артисты МХТ им. Чехова = трибьют уральскому поэту Борису Рыжему. Создатели обещают отразить в постановке и высокий слог, и уличный бэкграунд литератора.
Режиссер Руслан Кудашов
«Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 2. Чистилище» (18+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 5 и 6 апреля
Прошлой осенью участники «Центра развития режиссуры БТК» вдохновлялись второй кантикой (иначе говоря, частью) «Божественной комедии» — «Чистилище». На первом фестивале, как нетрудно догадаться, препарировали на разные лады «Ад». «Почему Данте? Скорее всего, это как-то кармически обосновано. Нечто такое, что висит над театром уже лет 15 и ждет своего осуществления, более рациональных объяснений у меня нет», — комментирует главный режиссер БТК Руслан Кудашов.
По уже сложившейся традиции теперь нас ждет полноценный спектакль. О подробностях театр загадочно умалчивает, но мы-то знаем – зрелище наверняка выйдет впечатляющее.
Валерий Гергиев
«Танцсцены» (12+)
Где: Мариинский-2
Когда: 9 и 10 апреля
Экс-премьер Мариинки Вячеслав Самодуров возвращается на сцену петербургского театра (впервые за 25 лет!) как хореограф и ставит балет на «Симфонию in C» Стравинского. Обещают «музыку для гурманов» (за это отвечает Валерий Гергиев!), уникальные световые инсталляции и авторские танцевальные сцены.
Зал Мариинского театра
«Парсифаль» (16+)
Где: Мариинский театр
Когда: 12 апреля
Репертуарная редкость! Оперу-мистерию Вагнера в России можно услышать и увидеть только в Мариинке. В основе сюжета — средневековая поэма о рыцаре Парсифале, который отказывается от эгоизма в пользу тотальной эмпатии.
Актер Илья Дель
«Театральный роман» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета (большая сцена)
Когда: 12, 13 и 29 апреля
«Театральный роман» Михаил Булгаков начал писать в 1936 году, но замысел произведения возник еще в конце 1920-х. Ироничный рассказ о жизни, быте и нравах закулисья главного театра страны — МХАТа — так и остался незавершенным, что дает большой простор воображению будущих постановщиков. Вот и Роману Габриа материала показалось мало, поэтому в спектакле, помимо самого романа, мы увидим «Дни Турбиных» и «Белую гвардию». Режиссер вместе с артистами изучает документы, письма и многочисленные свидетельства булгаковских современников, пытаясь представить «каков был путь, связанный с рождением в 1926 году легендарной постановки МХАТа "Дни Турбиных"». Ведь именно этот реальный сюжет послужил одним из импульсов для создания финального произведения Михаила Булгакова.
В ролях россыпь прекрасных артистов — Илья Дель, Олег Федоров, Лаура Пицхелаури, Анна Алексахина, Артур Ваха, Евгений Филатов, Светлана Письмиченко, Виталий Куликов, Сергей Мигицко.
"Перевал"
«Перевал» (12+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 19 апреля
Няганский ТЮЗ везет в Петербург постановку Дмитрия Крестьянкина, амбассадора социального и документального театра. Спектакль назван «космической притчей» и основан на романе Кира Булычева «Поселок». Звездолет землян терпит крушение на далекой и заснеженной планете. Предстоит узнать, удастся ли им когда-то вернуться домой.
"Лада, или Радость"
«Лада, или Радость» (16+)
Где: Небольшой драматический театр
Когда: 19, 20 апреля
Жанр «Лады» авторы определяют как сказку для взрослых. Камерная история собаки Лады, безжалостно брошенной хозяевами на зимовку в маленькой деревне с тремя обитателями, вырастает до общечеловеческих масштабов, превращаясь практически в притчу.
Над спектаклем о жителях забытой богом деревни, где привычно течет жизнь людей с их горестями и радостями, ценностями и потерями, актеры работают излюбленным в НДТ этюдным методом (раскрывая биографии персонажей глубже, чем прописано в повести Тимура Кибирова). Помимо разговора о человеческих качествах, здесь пойдет речь и о том, что даже в деревне в три дома есть смысл жизни, если ты нужен и есть, кому отдать свою любовь. И вот это звучит по-настоящему сказочно.
"Обломов"
«Обломов» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 25, 26, 27 апреля
Иван Гончаров, долгое время находившийся не то чтобы совсем уж в забвении, но бывший на периферии коллективного режиссерского внимания, кажется, снова становится одним из ключевых авторов. Андрей Прикотенко для дебюта на Новой сцене Александринки выбрал роман, написанный в пору расцвета писателя и подаривший миру «обломовщину». Целое социальное явление, бытовавшее в то время и благополучно дожившее до наших дней.
Александринский театр обращался к прозе Гончарова лишь однажды: в 1992 году здесь давали «Романсы с Обломовым» по пьесе Марка Розовского. И вот спустя 30 с лишним лет обращаются к оригинальному тексту. Информации про будущую премьеру пока немного. Известно, что над сценографией работает постоянный соавтор режиссера — художник Ольга Шаишмелашвили.
"Риголетто"
«Риголетто» (16+)
Где: Мариинский-2
Когда: 25, 26 и 27 апреля
У Мариинского театра есть собственная версия оперы Верди по пьесе Гюго «Король забавляется», а в апреле можно увидеть и интерпретацию Большого (спектакль приедет на гастроли). «Риголетто» — история о придворных перипетиях, в центре которых находятся шут и его трагически погибающая дочь.
Кадр из фильма 1987 года «Стеклянный зверинец»
«Лицо сестры в сиянии стекла» (16+)
Где: «Суббота»
Когда: 28 и 29 апреля
Именно «Стеклянный зверинец» (1944 года) сделал Теннесси Уильямса известным и востребованным автором. В постановках по этой пьесе в разное время играли Кирк Дуглас, Кэтрин Хепберн, Джоан Вудворд, Джон Малкович, Ольга Остроумова, Марина Неелова, Евгений Ткачук. Теперь в этом ряду окажутся и актеры «Субботы».
Произведения Уильямса славятся тончайшим психологизмом, а его источник — в драматургии Чехова. Главный режиссер театра Андрей Сидельников любит и умеет работать с такими текстами, каждый раз придумывая незаурядное прочтение. Так что и для предстоящей премьеры наверняка предложит что-нибудь неизбитое.
"Женщины Есенина"
«Женщины Есенина» (16+)
Где: Михайловский театр
Когда: 28, 29 и 30 апреля
Пока здание МХАТ им. Горького до осени ремонтируется, труппа гастролирует со спектаклем про муз Сергея Есенина. Это новый взгляд на личность поэта — через его трагические романы.
В спектакле режиссера Галины Полищук играют Андрей Вешкурцев (сам Есенин), Екатерина Стриженова (Татьяна Федоровна, мать Есенина), Екатерина Ливанова (Аня Изряднова), Алиса Гребенщикова (Зина Райх), Екатерина Волкова (Айседора Дункан), Агния Кузнецова (Галина Бениславская) и Наталия Медведева (Соня Толстая).
"Вин Чун: легенда о мастере Кунг-Фу"
«Вин Чун: легенда о мастере Кунг-Фу» (12+)
Где: Мариинский-2
Когда: 30 апреля
Впервые в Петербурге — постановка Шэньчжэньского театра оперы и танца (!), которая объединит боевые искусства и хореографию. Внутри две хронологические линии: одна — о мастере боевых искусств Ип Мане, который путешествует в Гонконг. Вторая — о съемках фильма «Вин Чун», который вдохновлен образом Ип Мана.
Кадр из фильма 1935 года «Сон в летнюю ночь»
«Сон в летнюю ночь» (18+)
Где: Малый театр кукол
Когда: апрель
Шекспир от МТК: веселый и мечтательный. С наступлением летнего солнцестояния с людьми, ожидаемо, творится сверхъестественное. А уж когда магическое влияет на выбор между долгом и чувством и подогревает любовные конфликты, начинается полная неразбериха. Как разрешит шекспировские дилеммы режиссер Вера Коротаева, можно будет узнать, посмотрев спектакль. Зрелище обещают приправить дурманящей пыльцой фей и танцами.
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