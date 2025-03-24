Все экспонаты связаны с историей балета и судьбами легендарных солистов XX-XXI веков.
27 марта в фойе Эрмитажного театра откроется выставка даров, которые музей получил от современных танцовщиков за последнее время. В числе экспонатов:
- несессер Марины Семёновой, выдающейся балерины и педагога-репетитора Большого театра — дар экс-премьера Большого театра и ректора Академии Вагановой Николая Цискаридзе;
- пуанты Дианы Вишневой с ее автографом — личный дар прима-балерины Мариинского театра;
- сценический костюм Виктории Терешкиной, в котором она исполняла партию Китри в балете «Дон Кихот» — личный дар прима-балерины Мариинского театра;
- сценический костюм Софьи Гумеровой из балета «Симфония до мажор» — личный дар первой солистки Мариинского театра.
Выставка-событие продлится до 6 апреля, посетить ее можно будет по входному билету в Главный музейный комплекс Эрмитажа. Кураторы — заведующая Сектором прикладного искусства Нина Тарасова и заведующая Сектором новых поступлений Марина Блюмин.
6+
Комментарии (0)