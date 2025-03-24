Выставка-событие продлится до 6 апреля, посетить ее можно будет по входному билету в Главный музейный комплекс Эрмитажа. Кураторы — заведующая Сектором прикладного искусства Нина Тарасова и заведующая Сектором новых поступлений Марина Блюмин.

6+