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Что Николай Цискаридзе, Диана Вишнева и Виктория Терешкина подарили Эрмитажу? Покажут на выставке в честь Дня театра

Все экспонаты связаны с историей балета и судьбами легендарных солистов XX-XXI веков.

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

27 марта в фойе Эрмитажного театра откроется выставка даров, которые музей получил от современных танцовщиков за последнее время. В числе экспонатов:

  • несессер Марины Семёновой, выдающейся балерины и педагога-репетитора Большого театра — дар экс-премьера Большого театра и ректора Академии Вагановой Николая Цискаридзе;
  • пуанты Дианы Вишневой с ее автографом — личный дар прима-балерины Мариинского театра;
  • сценический костюм Виктории Терешкиной, в котором она исполняла партию Китри в балете «Дон Кихот» — личный дар прима-балерины Мариинского театра;
  • сценический костюм Софьи Гумеровой из балета «Симфония до мажор» — личный дар первой солистки Мариинского театра.
Диана Вишнева
Диана Вишнева
Виктория Терешкина
Виктория Терешкина

Выставка-событие продлится до 6 апреля, посетить ее можно будет по входному билету в Главный музейный комплекс Эрмитажа. Кураторы — заведующая Сектором прикладного искусства Нина Тарасова и заведующая Сектором новых поступлений Марина Блюмин.

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Николай Цискаридзе, Диана Вишнева, Виктория Терешкина

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