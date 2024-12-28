«Наше все. Опыт 1.»: в БДТ пройдет фестиваль Александра Пушкина — с артом от Абиха, гаданиями и рэп-баттлами

Проект станет логическим продолжением «Опыты драматических изучений», в рамках которого в репертуар театра вошли три новые постановки по текстам поэта: «Каменный гость» Арсения Мещерякова, «Моцарт и Сальери» Александры Толстошевой и «Пир после чумы» Арсения Бехтерева.
«Моцарт и Сальери»
Фестиваль «Наше все. Опыт 1.» продолжает исследовать творческое достояние Александра Пушкина через современные смыслы и нестандартные подходы. В программе — традиционные спектакли, концерты, лекции, перформансы, рэп-театр, подкасты, настольные игры и сеансы гаданий.
Кураторы проекта — режиссер Арсений Бехтерев и театровед Александра Шаклеева. Вместе с режиссерами, спикерами, художниками и музыкантами они раскрывают личность великого поэта через призму театра (Арсений Бехтерев, Арсений Мещеряков, Александра Толстошева), музыки (mader nort, «Рэп-театр», Re-pac, Хор Дурацкого), хорроров (Роман Муромцев, Екатерина Гофман, Дмитрий Баранов), науки (Алина Бодрова, Екатерина Ткачева, Екатерина Лямина, Федор Софронов), уличного искусства (Владимир Абих) и психологических практик (Борис Прокудин, Филипп Жевлаков).
Открыть для себя современные переосмысления текстов Пушкина в мультижанровом разнообразии можно 25 января в БДТ имени Товстоногова.
Публикуем подробности программы:
- 13:30 - 14:00 — Хор Дурацкого исполнит музыкальное шоу «10 фактов о Пушкине, притянутых за бакенбарды» на Главной лестнице.
- 14:00 - 15:00 — Лекция Екатерины Ляминой «Cholera morbus, свобода художника, любовь и другие страсти: мир пушкинских "Маленьких трагедий"» в Сигарном баре.
- 14:00 - 15:00 — Лекция Алины Бодровой «Болдинская осень между бытом и творчеством» в Греческом зале.
- 14:00 - 18:00 — Сеансы Пушкинских игр – Проект «Старинная игротека» в Зрительском буфете.
- 14:00 - 20:30 — Инсталляция Романа Муромцева и Екатерины Гофман в Променуаре 3-ого яруса.
- 14:50 - 15:00 — Рэп-баттлы «Вызов», Выстрел 1 – Freestyle на Главной лестнице.
- 15:00 - 16:30 — Спектакль «Каменный гость» Арсения Мещерякова на Основной сцене театра.
- 16:20 - 16:40 — Рэп-баттлы «Вызов», Выстрел 2 – BPM баттл на Главной сцене.
- 16:30 - 19:00 — Спектакль «Моцарт и Сальери» Александры Толстошевой на Малой сцене театра.
- 17:00 - 18:00 — Лекция от создателей подкаста «Базаров порезал палец» Бориса Прокудина и Филиппа Жевлакова «"Капитанская дочка": как повзрослеть и не умереть?» в Греческом зале.
- 18:00 - 19:00 — Музыкальный перформанс «Телега» в исполнении mader nort в Зрительском буфете.
- 18:40 - 19:00 — Рэп-баттлы «Вызов», Выстрел 3 – A капелла баттл на Главной лестнице.
- 19:00 - 20:30 — «Пир после чумы» Арсения Бехтерева на Основной сцене.
- 19:00 - 20:30 — Сеансы психологического преображения с героями пьесы «Скупой рыцарь» из цикла «Маленькие трагедии» – «Ужасный век = ужасные сердца?» в Сигарном баре.
- 19:00 - 20:30 — Сеансы Пушкинских игр – Проект «Старинная игротека» в Зрительском буфете.
- 20:00 - 20:30 — Лекция «Образ Александра Пушкина в кинематографе. Автор и персонаж» на Малой сцене.
- 20:30 - 21:00 — Хор Дурацкого исполнит музыкальное шоу «10 фактов о Пушкине, притянутых за бакенбарды» на Главной лестнице.
Расписание будет дополняться.
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