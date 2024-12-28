«Наше все. Опыт 1.»: в БДТ пройдет фестиваль Александра Пушкина — с артом от Абиха, гаданиями и рэп-баттлами

Фестиваль «Наше все. Опыт 1.» продолжает исследовать творческое достояние Александра Пушкина через современные смыслы и нестандартные подходы. В программе — традиционные спектакли, концерты, лекции, перформансы, рэп-театр, подкасты, настольные игры и сеансы гаданий.

Кураторы проекта — режиссер Арсений Бехтерев и театровед Александра Шаклеева. Вместе с режиссерами, спикерами, художниками и музыкантами они раскрывают личность великого поэта через призму театра (Арсений Бехтерев, Арсений Мещеряков, Александра Толстошева), музыки (mader nort, «Рэп-театр», Re-pac, Хор Дурацкого), хорроров (Роман Муромцев, Екатерина Гофман, Дмитрий Баранов), науки (Алина Бодрова, Екатерина Ткачева, Екатерина Лямина, Федор Софронов), уличного искусства (Владимир Абих) и психологических практик (Борис Прокудин, Филипп Жевлаков).