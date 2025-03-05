В Большом театре кукол представят шесть (!) новых прочтений «Чистилища» Данте Алигьери

Молодые постановщики из Центра Развития Режиссуры (образовательная сессия на базе БТК) представят современное переосмысление второй части бессмертной поэмы.
В основе сюжета нового прочтения — эпизод, в котором Данте и Вергилий достигают подножия Чистилища — места очищения, где души раскаявшихся грешников проходят испытания, очищаются от неискупленных при жизни грехов и «готовятся к восхождению в Рай». «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 2. Чистилище» представит шесть различных интерпретаций, которые молодые режиссеры поставили на основе эскизов Фестиваля «Стены», прошедшего осенью прошлого года.
«Жанровое разнообразие — от фантасмагории до камерной симфонии — соединяется с экспериментальными театральными приёмами: пластикой, видеоартом и звуковыми инсталляциями, создавая многослойное сценическое пространство», — комментируют в пресс-службе театра.
Впервые увидеть спектакль «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 2. Чистилище» можно 5 и 6 апреля на сцене Большого театра кукол. В числе режиссеров: Олег Пинжов («Болото»), Алексей Егоров («Идущий»), Марина Хомутова («Так далеко, так близко»), Анатолий Гущин («Любви тройное естество»), Дмитрий Скрябин («Перевод») и Дарья Левингер («ЧП»).
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