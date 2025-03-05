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В Большом театре кукол представят шесть (!) новых прочтений «Чистилища» Данте Алигьери

Молодые постановщики из Центра Развития Режиссуры (образовательная сессия на базе БТК) представят современное переосмысление второй части бессмертной поэмы.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БТК
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БТК

В основе сюжета нового прочтения — эпизод, в котором Данте и Вергилий достигают подножия Чистилища — места очищения, где души раскаявшихся грешников проходят испытания, очищаются от неискупленных при жизни грехов и «готовятся к восхождению в Рай». «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 2. Чистилище» представит шесть различных интерпретаций, которые молодые режиссеры поставили на основе эскизов Фестиваля «Стены», прошедшего осенью прошлого года.

«Жанровое разнообразие — от фантасмагории до камерной симфонии — соединяется с экспериментальными театральными приёмами: пластикой, видеоартом и звуковыми инсталляциями, создавая многослойное сценическое пространство», — комментируют в пресс-службе театра.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БТК
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БТК
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БТК

Впервые увидеть спектакль «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 2. Чистилище» можно 5 и 6 апреля на сцене Большого театра кукол. В числе режиссеров: Олег Пинжов («Болото»), Алексей Егоров («Идущий»), Марина Хомутова («Так далеко, так близко»), Анатолий Гущин («Любви тройное естество»), Дмитрий Скрябин («Перевод») и Дарья Левингер («ЧП»).

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БТК
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой БТК

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