В Большом театре кукол представят шесть (!) новых прочтений «Чистилища» Данте Алигьери

В основе сюжета нового прочтения — эпизод, в котором Данте и Вергилий достигают подножия Чистилища — места очищения, где души раскаявшихся грешников проходят испытания, очищаются от неискупленных при жизни грехов и «готовятся к восхождению в Рай». «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 2. Чистилище» представит шесть различных интерпретаций, которые молодые режиссеры поставили на основе эскизов Фестиваля «Стены», прошедшего осенью прошлого года.

«Жанровое разнообразие — от фантасмагории до камерной симфонии — соединяется с экспериментальными театральными приёмами: пластикой, видеоартом и звуковыми инсталляциями, создавая многослойное сценическое пространство», — комментируют в пресс-службе театра.