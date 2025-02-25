Как и почему появился «Театр на Разночинной»?

Проект возник в феврале 2025 года под эгидой некоммерческой организации «Хэсэд Авраам», базирующейся в доме еврейской культуры ЕСОД как раз на Разночинной улице. По словам ее директора Леонида Колтона, вообще «благотворительности без искусства не бывает».

Концепция «еврейского театра для всех» не нова. Именно так в 1988 году заявил о себе московский «Шалом», недавно, кстати, побывавший на гастролях в Петербурге. С момента первого обсуждения до перформансов на новой сцене прошло всего около трех месяцев (небывалые сроки!). Также быстро укоренилось и название «Театр на Разночинной». Нейминг, вписывающийся в традицию наряду с театрами «На Литейном», «На Садовой», «На Васильевском», «На Таганке» или «На Малой Бронной».

Небольшая пустая комната в ЕСОД превратилась в камерный зал на 50 мест, оборудованный амфитеатром, настоящими кулисами и профессиональным освещением. В отсутствии труппы и достаточного числа собственных спектаклей ставка сделана на приглашение близких по духу артистов и театральные компании с уже готовыми постановками.