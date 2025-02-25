В феврале в Петербурге появился новый «Театр на Разночинной» (от концепции до запуска прошло всего три месяца!). Проект можно назвать побратимом московского «Шалома»: здесь также придерживаются концепции «еврейского театра для всех». Зачем городу еще одна независимая площадка и что от нее ждать, Собака.ru поговорила с резидентом «Разночинной», режиссером Борисом Павловичем и руководителем театра Алексеем Малобродским.
Спектакль «Осень патриарха»
Как и почему появился «Театр на Разночинной»?
Проект возник в феврале 2025 года под эгидой некоммерческой организации «Хэсэд Авраам», базирующейся в доме еврейской культуры ЕСОД как раз на Разночинной улице. По словам ее директора Леонида Колтона, вообще «благотворительности без искусства не бывает».
Концепция «еврейского театра для всех» не нова. Именно так в 1988 году заявил о себе московский «Шалом», недавно, кстати, побывавший на гастролях в Петербурге. С момента первого обсуждения до перформансов на новой сцене прошло всего около трех месяцев (небывалые сроки!). Также быстро укоренилось и название «Театр на Разночинной». Нейминг, вписывающийся в традицию наряду с театрами «На Литейном», «На Садовой», «На Васильевском», «На Таганке» или «На Малой Бронной».
Небольшая пустая комната в ЕСОД превратилась в камерный зал на 50 мест, оборудованный амфитеатром, настоящими кулисами и профессиональным освещением. В отсутствии труппы и достаточного числа собственных спектаклей ставка сделана на приглашение близких по духу артистов и театральные компании с уже готовыми постановками.
Борис Павлович
резидент театра, режиссер и педагог
«Это интеллигентный театр. Театр хорошей литературы. Добрососедский театр, где будут собираться люди из ближайшего района. Театр не столько спецэффектов, сколько содержательного диалога. Само пространство очень маленькое, оно располагает к негромкому разговору.
Зачем Петербургу нужен еще один театр? Для того, чтобы среди множества появлялось что-то хорошее. Я считаю, что театром нужно заниматься всем, я идеолог инклюзивного движения. Нет тех, кому противопоказано творчество. Театр должен быть буквально на цокольном этаже каждого дома. Каждый человек точно должен иметь возможность заниматься актуальным искусством».
Спектакль «Иона»
Что показывают в «Театре на Разночинной» ?
«Театр на Разночинной» совмещает формат арендуемой площадки и собственный продакшен. Его резидентами уже стали педагог, художественный руководитель компании «Разговоры» фонда «Альма Матер» Борис Павлович, драматург, режиссер и создательница «Посттравматического театра» Соня Дымшиц, режиссер Инна Аронова, а также проект«АртГнездо» режиссера Алексея Злобина и актрисы Ирины Евдокимовой .
Сейчас в репертуаре — 11 спектаклей. Это работы короткой формы: от часа до полутора. Например, старт пространству дал моноспектакль-стендап Бориса Павловича о поэзии обэриутов. Также в афише постановки по роману еврейского писателя Мангера, текстам Бунина и романсам Рахманинова, повести Берберовой, стихам Шварца и Аронзона, незаконченной повести Лермонтова и сочинению Маркеса «Осень патриарха».
Среди ближайших планов — запуск инклюзивной лаборатории для подопечных «Хэсэд Авраам»: пожилых и людей с особенностями развития.
Алексей Малобродский
руководитель театра, театральный продюсер
«Составляя репертуарные планы, мы не ограничиваем себя ни проблематикой, ни жанром, ни временем создания произведений, входящих в состав спектакля. Главное, чтобы предмет разговора был важен нам и нашим зрителям, соответствовал высоким критериям художественного вкуса. Это должен быть современный театральный текст с живой и искренней интонацией.
"Театр на Разночинной" — о сокровенном и актуальном. Мы хотим создать вокруг себя сообщество людей. Тех, кому нравится смотреть другим в глаза, хотелось бы обнять друг друга и поговорить о том, что у них болит. Без оглядки на соседа или на человека в сером костюме в последнем ряду».
Площадка «Театра на Разночинной»
Какие постановки посмотреть в «Театре на Разночинной»?
- «Митьки никого не хотят победить» (18+). Интеллектуальный стендап Бориса Павловича про культурную родословную митьков: от Александра Пушкина и Козьмы Пруткова до Дэвида Боуи. В афише также анонсированы моноспектакли Павловича о неподцензурных ленинаградских поэтах 1960-1970-х, а также Андрее Родионове и Льве Рубинштейне. «Мои поэтические вечера возникали от случая к случаю. У меня сложилось несколько программ, но они никогда не были осмыслены, как серия. И вот, сейчас, мы впервые предприняли попытку ее собрать», — комментирует Борис Павлович.
- «Иона» (16+). Первая собственная премьера театра авторства Сони Дымшиц. В спектакле библейская история о непокорном пророке Ионе превращается в абсурдистский монолог, что делать, когда жизнь потеряла смысл. «С одной стороны, она очень хорошо "бьется" с тем еврейским контекстом, который есть в пространстве театра, с другой, это один из ключевых экзистенциальных текстов», — рассказала Соня Дымшиц.
- «Осень патриарха» (16+). Бенефис актрисы Ульяны Кирпиченко в постановке Дмитрия Егорова. В основе — нетленное размышление Габриэля Гарсиа Маркеса о природе добра и зла.
- «Што-с» (16+). Режиссер Алексей Злобин и актриса Ирина Евдокимова берутся за любопытный для театра материал: последнюю незавершенную прозу Михаила Лермонтова. Это мистическая повесть о картах, любви и предчувствии скорой гибели.
- «Список 313» (16+). Режиссер Инна Аронова рассказывает об истории 1933 года, когда в Берлине (как и по всей Германии) публично сжигали книги. «Выдержала ли эффектная акция проверку временем», — задаются вопросом авторы.
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