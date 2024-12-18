Московский театр «Шалом» приедет с гастролями в Петербург

Покажут четыре постановки московского театра, в том числе две петербургские премьеры спектаклей «Исход» режиссера и драматурга Петра Шерешевского и абсурдистский «Поезд жизни» Галины Зальцман.
Еврейский театр для всех национальностей «Шалом» (и единственный еврейский театр в России) приезжает на первые масштабные гастроли в Петербург после перезапуска под руководством новой команды в 2021 году. С 12 по 16 февраля 2025 года на Новой сцене Александринского театра можно увидеть четыре жанровые истории, которые говорят о толерантности, соседстве, близости и антифашизме на языке современной драматургии.
Художественный руководитель театра «Шалом»:
Мы стремимся создавать театр, который говорит с людьми о волнующих их проблемах. Наши спектакли рассказывают о том, как оставаться человеком в самых сложных и невыносимых условиях. Для нас важен диалог со зрителем: чтобы нас понимали, чувствовали и разделяли наши мысли. Этой цели подчинён выбор материала, инструментов и художников, создающих спектакли. Поэтому в нашем репертуаре соседствуют постановки, которые находят отклик как у широкой аудитории, так и у театральных критиков и искушённого зрителя. Мы не боимся театральных экспериментов, которые расширяют границы искусства
Откроет гастроли 12 февраля моноспектакль худрука театра «Шалом» Олега Липовецкого «Жирная Люба» с ним же в главной роли. Это история детства и взросления, первой любви, друзьях и врагах, а также неловкости подросткового пубертата. Сюжет постановки основан на реальной истории режиссера — «толстого еврейского мальчика из провинциального городка, который теперь выходит на сцену и рассказывает о своих страхах и детских комплексах». «Жирная Люба» — это совместный проект театра «Шалом» и петербургского «Театрального проекта 27».
14 февраля впервые в Петербурге покажут премьеру Петра Шерешевского «Исход» — о внутренней эмиграции и поиске себя. Режиссер сочетает съемку в реальном времени с элементами театра кукол и игрой на неочевидных музыкальных инструментах. На сцене: Анна Котляр, Антон Ксенев, Александр Мокроусов, Вероника Патмалникс и другие. Спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» 2022 года.
"Жирная Люба"
15 февраля покажут постановку Олега Липовецкого «Моня Цацкес — знаменосец» по одноименному прозаическому тексту писателя, сценариста и кинорежиссера Эфраима Севела. Спектакль о жажде жизни и человечности создан в экспериментальном жанре на стыке «площадного театра» и «сторителлинга», разрушающем четвертую стену и провоцирующем прямой контакт со зрителем. В главных ролях на сцену выйдут Антон Шварц, Антон Ксенев, Карина Пестова и Николай Тарасюк. Спектакль вошел в шорт-лист премии «Золотая маска» 2023 года.
Завершит гастроли 16 февраля петербургская премьера спектакля «Поезд жизни» режиссера и драматурга Галины Зальцман — трагикомедии о выживании. На сцене: Геннадий Абрамов, Алина Исхакова, Григорий Каганович, Антон Ксенев, Александр Мокроусов, Вероника Патмалникс, Карина Пестова, Дмитрий Уросов и другие.
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