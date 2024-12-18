Московский театр «Шалом» приедет с гастролями в Петербург

Откроет гастроли 12 февраля моноспектакль худрука театра «Шалом» Олега Липовецкого «Жирная Люба» с ним же в главной роли. Это история детства и взросления, первой любви, друзьях и врагах, а также неловкости подросткового пубертата. Сюжет постановки основан на реальной истории режиссера — «толстого еврейского мальчика из провинциального городка, который теперь выходит на сцену и рассказывает о своих страхах и детских комплексах». «Жирная Люба» — это совместный проект театра «Шалом» и петербургского «Театрального проекта 27».

14 февраля впервые в Петербурге покажут премьеру Петра Шерешевского «Исход» — о внутренней эмиграции и поиске себя. Режиссер сочетает съемку в реальном времени с элементами театра кукол и игрой на неочевидных музыкальных инструментах. На сцене: Анна Котляр, Антон Ксенев, Александр Мокроусов, Вероника Патмалникс и другие. Спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» 2022 года.