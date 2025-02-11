МТЮЗ везет на гастроли в Театр имени Комиссаржевской премьеру — «Собачье сердце» Антона Федорва по повести Михаила Булгакова

Антон Федоров

Режиссер в интервью изданию «Театр»

Мне кажется, что у нас получается какой-то аккуратный разговор, что ли. Вопросы, а отчасти — утверждения и разочарования в этих утверждениях. Например, Преображенский с Борменталем выпивают и утверждают, что они прекрасны: один гений, другой подмастерье гения. Лелеют самолюбие друг друга. Но ты, когда читаешь или смотришь на это, понимаешь, что это всё неправда. И возникает вопрос — а что правда?.. Узнаешь в них себя, когда ты себя оправдываешь за самые ужасные поступки. А что есть «хорошо» — вопрос. Я, во всяком случае, в Преображенском много себя узнаю. Все свои мелкие гадости… Но думаю, что тут в каждом персонаже можно что-то про себя угадать. Потому что я вообще считаю, что человек переливается, у него внутри всё время какие-то «солнечные зайчики» гуляют, и персонаж складывается из чего-то такого, что я узнаю и в себе, — а не из чего-то одного, что очень органично подбирается. Вот Борменталь в какой-то момент может быть человечным, а через секунду — готов выстрелить в лоб. И, кроме Зины и Дарьи Петровны — двух женщин, которые пытаются быть людьми, — в этом спектакле, конечно, нет «приятных людей». Но при этом нельзя оставлять их совсем без какого-то оправдания — не их собственного, а нашего, человеческого. И если в том, что возможно прощение за все, и в том, что ты его хочешь, есть свет, то у нас в спектакле он тоже есть.