«Театральный проект 27» представит музыкальный спектакль «Концерт по физике»

«Концерт по физике» в постановке режиссера Ивана Пачина — музыкальный спектакль с элементами физики, философии и поэзии, премьера которого состоится 15, 16, а также 17 и 18 февраля в «Театральном проекте 27».

Постановка предлагает разобраться в том, как работают законы физики, и как они могут помочь понять жизненные вопросы. В центре внимания — простые, но важные темы: что такое время, почему энергия никогда не исчезает, как справиться с чувством одиночества и неуверенности.

«В современном мире, нацеленном на эффективность, люди, стремясь к успеху в конкретных областях, зачастую перестают выходить за границы своего интереса. Мы хотим сделать спектакль "Концерт по физике" для того, чтобы все гуманитарии смогли найти лиризм в, казалось бы, научных и сухих законах. А все рациональные и структурные ребята смогли бы увидеть в физических формулах мир широкой абстракции и души. Тем самым, два, как принято считать, далеких друг от друга мира смогут прочувствовать и узнать друг друга», — комментирует режиссер Иван Пачин.

Ведущие роли в премьере исполнят Егор Строков, Алина Белоусова, Андрей Мишустин и Илья Кабальниченко. В спектакле звучит музыка Рената Шавалиева. Драматургом «Концерта по физике» выступила Полина Коротыч, художником — Ольга Галицкая.

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