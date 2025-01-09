Александринский театр едет на гастроли в Москву! На сцене МХТ имени Чехова покажут спектакли Кобелева, Фокина и Павловой

В столице впервые представят три недавние премьеры театра. Помимо этого, программа гастролей включает образовательные лекции и творческие встречи.
Александринский театр повезет на гастроли в Москву три новых спектакля, которые будут показаны с 31 марта по 6 апреля на Основной и Малой сценах МХТ имени Чехова.
Откроет программу 31 марта «Чайка» Елены Павловой. Это вневременная адаптация пьесы Антона Чехова, интерпретированная через призму жанра саундрамы. В спектакле прозвучат хиты советской и российской эстрады, лирика которых вторит внутреннему миру персонажей. Ведущие роли исполнят Ольга Белинская, Иван Ефремов, Александр Лушин, Анастасия Пантелеева, Сергей Еликов и другие. Сценографом и художником по костюмам выступила Светлана Тужикова, а композитором — Олег Гудачев.
2 и 3 апреля можно увидеть «Мейерхольд. Чужой театр» режиссера Валерия Фокина на Основной сцене МХТ имени Чехова. Постановка, посвященная 150-летию со дня рождения авангардного режиссера, раскрывает сложные отношения художника с обществом и личной ответственностью. Ее текст основан на стенограмме собрания труппы ГосТИМа в 1937 года по следам статьи Керженцева «Чужой театр», опубликованной в газете «Правда». В тексте Мейерхольд, помимо прочего, обвинялся в том, что создал в своем театре «антиобщественную атмосферу, подхалимство, зажим самокритики, самовлюбленность».
«Мейерхольд. Чужой театр» покажет события, послужившие закрытию театра — коллективное обсуждение, а, фактически, осуждение режиссера своей труппой и всеми работниками театра. «Личные недовольства, ущемленные самолюбия, разногласия творческого характера — все эти мотивы являются основой претензий (как нелепых, смешных, так и разумных, вполне обоснованных), которые высказываются прямо, без обиняков в лицо мастеру», — отмечают в Александринском театре.
На Основной сцене: Владимир Кошевой, Олеся Соколова, Валерий Степанов, Ефим Роднев и другие. Художником-постановщиком выступил Алексей Трегубов, а композитором — Иван Волков.
"Воскресение"
Замыкает пул премьер на московской сцене 5 и 6 апреля «Воскресение» худрука Александринского театра Никиты Кобелева. Последний роман Льва Толстого «Воскресение» — работу над ним писатель с перерывами вел с 1889 по 1899 год, — будет поставлен в Александринском театре впервые. Сценическая адаптация, над которой режиссер работал вместе с драматургом Дмитрием Богославским, включает мотивы и отдельные сцены из других произведений классика, среди них — повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий», неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего».
«Для меня в романе было важно увидеть, «вскрыть» внутренний сюжет, не внешний. Мне интересно, как меняется главный герой, какой он путь проходит, пытаясь искупить то зло, которое причинил другому человеку, разобраться, а можно ли его вообще исправить?», — рассказывает Никита Кобелев.
Афиша образовательный программы будет дополнена.
18+
Комментарии (0)