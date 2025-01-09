Александринский театр едет на гастроли в Москву! На сцене МХТ имени Чехова покажут спектакли Кобелева, Фокина и Павловой

2 и 3 апреля можно увидеть «Мейерхольд. Чужой театр» режиссера Валерия Фокина на Основной сцене МХТ имени Чехова. Постановка, посвященная 150-летию со дня рождения авангардного режиссера, раскрывает сложные отношения художника с обществом и личной ответственностью. Ее текст основан на стенограмме собрания труппы ГосТИМа в 1937 года по следам статьи Керженцева «Чужой театр», опубликованной в газете «Правда». В тексте Мейерхольд, помимо прочего, обвинялся в том, что создал в своем театре «антиобщественную атмосферу, подхалимство, зажим самокритики, самовлюбленность».

«Мейерхольд. Чужой театр» покажет события, послужившие закрытию театра — коллективное обсуждение, а, фактически, осуждение режиссера своей труппой и всеми работниками театра. «Личные недовольства, ущемленные самолюбия, разногласия творческого характера — все эти мотивы являются основой претензий (как нелепых, смешных, так и разумных, вполне обоснованных), которые высказываются прямо, без обиняков в лицо мастеру», — отмечают в Александринском театре.

На Основной сцене: Владимир Кошевой, Олеся Соколова, Валерий Степанов, Ефим Роднев и другие. Художником-постановщиком выступил Алексей Трегубов, а композитором — Иван Волков.