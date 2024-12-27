Дмитрий Мульков, Константин Учитель и Марс Смердов ставят абсурдистскую «Хармс-Елку» для Музея театрального и музыкального искусства

«Это как новогодняя елка, но только по-хармсовски: абсурдно, местами нелепо, иногда шиворот-навыворот, а еще чуточку смешно и обязательно немного грустно», — обещают создатели проекта.
Дмитрий Мульков
«Хармс-елка» от Музея театрального и музыкального искусства и Маршрута «Старухи» традиционно в январе соберет детей «от 5 до 105 лет» и напомнит самые известные строки из текстов Даниила Хармса, поэзию обэриутов и других детских писателей 1920-1930-х годов из журнала «Чиж и Еж». Автор проекта – историк театра, продюсер Константин Учитель.
В этом году цикл событий посвятили наводнениям и самому Хармсу. Первому — потому что Петербург каждые сто лет переживает этот катаклизм: в 1824 году, в 1924 году, а «в 2024 надеемся, уже не случится, но из суеверия помолчим до поры и постараемся задобрить стихию веселыми театральными миниатюрами». Также театральная интервенция приурочен к мемориальной дате — 120-летию со дня рождения Даниила Хармса.
Увидеть абсурдистскую «Хармс-елку» можно 10, 11 и 12 января днем (в 15:00) и вечером (в 19:00). Программа откроется новогодней интермедией с играми, поздравлениями, песнями, танцами и угощениями. Затем покажут спектакль.
Главные режиссеры — Марс Смердов и Арина Полякова. Среди постановщиков также: Варвара Сополева, Серафима Крамер, Арина Полякова, Марс Смердов, Никита Васильев, Леонид Зарх, Полина Алехина, Дмитрий Мульков и Константин Учитель.
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