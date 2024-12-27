Дмитрий Мульков, Константин Учитель и Марс Смердов ставят абсурдистскую «Хармс-Елку» для Музея театрального и музыкального искусства

Увидеть абсурдистскую «Хармс-елку» можно 10, 11 и 12 января днем (в 15:00) и вечером (в 19:00). Программа откроется новогодней интермедией с играми, поздравлениями, песнями, танцами и угощениями. Затем покажут спектакль.

Главные режиссеры — Марс Смердов и Арина Полякова. Среди постановщиков также: Варвара Сополева, Серафима Крамер, Арина Полякова, Марс Смердов, Никита Васильев, Леонид Зарх, Полина Алехина, Дмитрий Мульков и Константин Учитель.

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