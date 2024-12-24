«Драм.площадка» устроит на «Лендоке» «Необычный Новый год»

Музыкально-лирическая феерия по сказке петербургской писательницы Ольги Фадеевой на время праздников перенесет из театрального пространства в Волшебный лес.
Премьера спектакля театра «Драм.площадка» «Необычный Новый год! Заяц, Фрося и Енот» состоится 28 и 30 декабря на сцене «Лендока». Рождественская история расскажет о трудолюбивом, но очень серьезном Еноте, который не умеет отмечать праздники. Жизнерадостный знаток обыкновенных чудес Заяц и маленькая, только что появившаяся на свет Елочка по имени Фрося, научат Енота веселиться и чувствовать новогоднее настроение.
В оформлении использованы иллюстрации автора сказки «Фрося, ель обыкновенная» – Ольги Фадеевой. Режиссером выступила Екатерина Ложкина. Художник-постановщик — Наталья Бакулева, а композитор — Евгений Серзин.
Предварять смотр будет интермедия, в рамках которой зрители окажутся в Волшебном лесу: каждый гость познакомится с картой города, сможет написать и отправить Письмо лесным жителям, сыграть в игру со Снежными помощниками.
Напомним, независимый театр «Драм.Площадка» недавно стал государственным. Постановление о формировании театра подписал губернатор Александр Беглов — об этом его просили представители Союза театральных деятелей.
Театр «Драм.Площадка» основан выпускниками курса заслуженного артиста России Сергея Бызгу 2022 года и педагогами-режиссерами — Галиной Бызгу, Дмитрием Крестьянкиным, Романом Агеевым и Верой Латышевой. В спектаклях театра заняты Юрий Дементьев, Александр Дробитько, Валерия Ермошина Владислав Низовцев, Максим Райченок, Варвара Терехова, Анастасия Филиппова и Валерия Чеховская.
Сейчас в репертуаре «Драм.Площадки» десять спектаклей по произведениям отечественной и зарубежной драматургии. На разных площадках Петербурга показывают «Дети проходных дворов» по творчеству Виктора Цоя, «Онегин» по роману Пушкина, «Частный человек» по текстам Иосифа Бродского и Марины Цветаевой, хармс-шардам «Нетеперь» и другие постановки.
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