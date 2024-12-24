«Драм.площадка» устроит на «Лендоке» «Необычный Новый год»

Премьера спектакля театра «Драм.площадка» «Необычный Новый год! Заяц, Фрося и Енот» состоится 28 и 30 декабря на сцене «Лендока». Рождественская история расскажет о трудолюбивом, но очень серьезном Еноте, который не умеет отмечать праздники. Жизнерадостный знаток обыкновенных чудес Заяц и маленькая, только что появившаяся на свет Елочка по имени Фрося, научат Енота веселиться и чувствовать новогоднее настроение.

В оформлении использованы иллюстрации автора сказки «Фрося, ель обыкновенная» – Ольги Фадеевой. Режиссером выступила Екатерина Ложкина. Художник-постановщик — Наталья Бакулева, а композитор — Евгений Серзин.

Предварять смотр будет интермедия, в рамках которой зрители окажутся в Волшебном лесу: каждый гость познакомится с картой города, сможет написать и отправить Письмо лесным жителям, сыграть в игру со Снежными помощниками.