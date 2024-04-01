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Театр

Независимый театр «Драм.Площадка» станет государственным. Для него ставят Дмитрий Крестьянкин и Сергей Бызгу

Постановление о формировании театра подписал губернатор Александр Беглов — об этом его просили представители Союза театральных деятелей. Теперь Комитету по культуре предстоит утвердить руководящий и актерский состав театра, а также представить программу его развития. «Но уже сейчас можно сказать, афиша театра будет разнообразной. Артисты играют в разных жанрах — от концерта-вербатима до семейных спектаклей», — отметил Беглов.

Александр Беглов, t.me/a_beglov

Театр «Драм.Площадка» основан выпускниками курса заслуженного артиста России Сергея Бызгу 2022 года и педагогами-режиссерами — Галиной Бызгу, Дмитрием Крестьянкиным, Романом Агеевым и Верой Латышевой. В спектаклях театра заняты Юрий Дементьев, Александр Дробитько, Валерия Ермошина Владислав Низовцев, Максим Райченок, Варвара Терехова, Анастасия Филиппова и Валерия Чеховская.

Сейчас в репертуаре «Драм.Площадки» шесть спектаклей по произведениям отечественной и зарубежной драматургии. На разных площадках Петербурга показывают «Дети проходных дворов» по творчеству Виктора Цоя, «Онегин» по роману Пушкина, «Частный человек» по текстам Иосифа Бродского и Марины Цветаевой, хармс-шардам «Нетеперь» и другие постановки. 

«Театр Сергея Дмитриевича, мой, Романа Олеговича и других педагогов — это даже если история в спектакле совершенно безысходная, то мы все равно даем в конце "спички" зрителям», — говорит Галина Бызгу. «Мы за игровой, жизнеутверждающий, актёрский театр. Спектакли, которые мы создаем, говорят о человеке, о его сути, о его боли, судьбе, о человеческих ценностях, и обращены к зрителям разного возраста», — добавляют участники театра.

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