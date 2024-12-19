Спектакли «Все мы прекрасные люди» Бутусова и «Мертвые души» Кочержевского покидают афишу Театра имени Ленсовета

«Мертвые души» Романа Кочержевского, премьера которых состоялась в апреле 2019 года, представляют собой современное прочтение классической поэмы Николая Гоголя. Это первая самостоятельная режиссерская работа Кочержевского, ранее ассистировавшего Юрию Бутусову, в том числе в спектакле «Все мы прекрасные люди».

По словам режиссера, цель постановки — деконструировать традиционные школьные представления о Гоголе и Чичикове. Герои спектакля не только следуют сюжету поэмы, но и выстраивают диалоги с собой и своими воспоминаниями. Помимо романа, в спектакле использован целый пул текстов Гоголя: фрагменты из «Вия», «Шинели», «Записок сумасшедшего», «Старосветских помещиков», из незаконченной повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и отрывок из «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Кочержевский сохраняет основные эпизоды «Мертвых душ», но помещает их в современный контекст. Образы помещиков и чиновников приобретают новые аллегорические формы, отражающие типажи нашего времени. Сценография спектакля балансирует между реальностью и сном: минималистичные декорации соседствуют с костюмами, отсылающими к стилю 1970-х годов.

«Мы работали над спектаклем с художником по костюмам Сергеем Илларионовым. Создавали временной зазор: приближали к современности, а потом откатывались назад. Если бы актеры вышли на сцену в том, в чем ходят в жизни, возможно, не было бы дистанции для восприятия. Также отстранение создает музыка разных времен — современная и классическая. У нас большой плейлист, разнообразные композиции, и рэп, и рок-н-ролл есть», — поясняет режиссер.

Последние показы постановки «Мертвые души» Романа Кочержевского можно увидеть 10 января, 5 февраля и 28 марта на Малой сцене Театра имени Ленсовета. Главные роли исполнят Федор Пшеничный, Александр Новиков, Наталья Шамина (Лидия Шевченко), Анна Ковальчук (Римма Саркисян), Антон Падерин (Сергей Перегудов), Виталий Куликов, Олег Сенченко, Евгения Евстигнеева (Лаура Пицхелаури) и другие.

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