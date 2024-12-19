Спектакли «Все мы прекрасные люди» Бутусова и «Мертвые души» Кочержевского покидают афишу Театра имени Ленсовета

Последний шанс увидеть Никиту Волкова в роли молодого учителя Алексея Беляева в комедии по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне», а также парафраз гоголевской классики — в марте 2025 года.
«Из нашего репертуара уйдут сразу два спектакля. 14 марта мы попрощаемся со спектаклем Юрия Бутусова "Все мы прекрасные люди", а 28 марта — с "Мертвыми душами" Романа Кочержевского», — сообщается в новостях Театра имени Ленсовета.
«Все мы прекрасные люди» — это второй спектакль Юрия Бутусова на посту главного режиссера театра. Премьера состоялась в ноябре 2013 года. Современная адаптация пьесы переносит действие из XIX века в наши дни, сохраняя основные сюжетные линии и конфликты оригинала. В центре истории — любовный четырехугольник: Наталья Петровна, жена состоятельного помещика Аркадия Ислаева, влюбляется в молодого учителя их сына, Алексея Беляева. Параллельно в Беляева влюбляется 17-летняя воспитанница Натальи Петровны, Верочка. Ситуацию усложняет друг семьи Михаил Ракитин, который давно испытывает чувства к Наталье Петровне.
В последний раз увидеть спектакль можно 15 января, 15 февраля, 14 марта на Большой сцене Театра имени Ленсовета. В главных ролях: Анна Ковальчук, Антон Багров, Никита Волков (лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»), Сергей Перегудов, Антон Багров, Галина Субботина, Анастасия Дюкова или Татьяна Трудова и другие.
«Мертвые души» Романа Кочержевского, премьера которых состоялась в апреле 2019 года, представляют собой современное прочтение классической поэмы Николая Гоголя. Это первая самостоятельная режиссерская работа Кочержевского, ранее ассистировавшего Юрию Бутусову, в том числе в спектакле «Все мы прекрасные люди».
По словам режиссера, цель постановки — деконструировать традиционные школьные представления о Гоголе и Чичикове. Герои спектакля не только следуют сюжету поэмы, но и выстраивают диалоги с собой и своими воспоминаниями. Помимо романа, в спектакле использован целый пул текстов Гоголя: фрагменты из «Вия», «Шинели», «Записок сумасшедшего», «Старосветских помещиков», из незаконченной повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и отрывок из «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Кочержевский сохраняет основные эпизоды «Мертвых душ», но помещает их в современный контекст. Образы помещиков и чиновников приобретают новые аллегорические формы, отражающие типажи нашего времени. Сценография спектакля балансирует между реальностью и сном: минималистичные декорации соседствуют с костюмами, отсылающими к стилю 1970-х годов.
«Мы работали над спектаклем с художником по костюмам Сергеем Илларионовым. Создавали временной зазор: приближали к современности, а потом откатывались назад. Если бы актеры вышли на сцену в том, в чем ходят в жизни, возможно, не было бы дистанции для восприятия. Также отстранение создает музыка разных времен — современная и классическая. У нас большой плейлист, разнообразные композиции, и рэп, и рок-н-ролл есть», — поясняет режиссер.
Последние показы постановки «Мертвые души» Романа Кочержевского можно увидеть 10 января, 5 февраля и 28 марта на Малой сцене Театра имени Ленсовета. Главные роли исполнят Федор Пшеничный, Александр Новиков, Наталья Шамина (Лидия Шевченко), Анна Ковальчук (Римма Саркисян), Антон Падерин (Сергей Перегудов), Виталий Куликов, Олег Сенченко, Евгения Евстигнеева (Лаура Пицхелаури) и другие.
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