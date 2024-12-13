Владимир Варнава поставил хореографию для «На дне» Никиты Кобелева — громкой премьеры Александринского театра по тексту Максима Горького

Впервые Александринский театр обратился к пьесе Максима Горького «На дне» в 1902 году, но тексты писателя вскоре запретили адаптировать на императорской сцене. Лишь в 1919 году режиссер Евтихий Карпов представил петербургской публике первую версию спектакля. Последующие, созданные в 1956 и 1973 годах, собрали корифеев театра — в разные годы в постановке были замечены Василий Меркурьев, Николай Симонов, Константин Скоробогатов, Юрий Толубеев, Бруно Фрейндлих, Игорь Горбачев, Ольга Лебзак, Валентина Ковель и другие.

Новую интерпретацию «На дне» режиссер и худрук Александринского театра Никита Кобелев видит как историю, миксующую притчевые и символистские черты оригинала с актуальными для современности проблемами. Постановщик акцентирует внимание на внутреннем мире героев — их поиске опоры, смысла и пути к преодолению кризиса. Герои Горького — обитатели ночлежки, потерявшие себя и опустившиеся буквально «на дно», — становятся людьми сегодняшнего дня, борющимися с собственными страхами, сомнениями и отчаянием. Это третья работа Кобелева на сцене Александринского театра и одновременно такое же по счету обращение к литературному достоянию Максима Горького — в 2015 году в московском Театре имени Маяковского были представлены «Последние», а в 2023 году впервые показали «Дачников» в Новосибирском театре «Старый дом».