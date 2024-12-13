Владимир Варнава поставил хореографию для «На дне» Никиты Кобелева — громкой премьеры Александринского театра по тексту Максима Горького

Спустя пятьдесят лет культовая драма вернется на сцену театра, осмысленная через призму современных реалий.
Впервые Александринский театр обратился к пьесе Максима Горького «На дне» в 1902 году, но тексты писателя вскоре запретили адаптировать на императорской сцене. Лишь в 1919 году режиссер Евтихий Карпов представил петербургской публике первую версию спектакля. Последующие, созданные в 1956 и 1973 годах, собрали корифеев театра — в разные годы в постановке были замечены Василий Меркурьев, Николай Симонов, Константин Скоробогатов, Юрий Толубеев, Бруно Фрейндлих, Игорь Горбачев, Ольга Лебзак, Валентина Ковель и другие.
Новую интерпретацию «На дне» режиссер и худрук Александринского театра Никита Кобелев видит как историю, миксующую притчевые и символистские черты оригинала с актуальными для современности проблемами. Постановщик акцентирует внимание на внутреннем мире героев — их поиске опоры, смысла и пути к преодолению кризиса. Герои Горького — обитатели ночлежки, потерявшие себя и опустившиеся буквально «на дно», — становятся людьми сегодняшнего дня, борющимися с собственными страхами, сомнениями и отчаянием. Это третья работа Кобелева на сцене Александринского театра и одновременно такое же по счету обращение к литературному достоянию Максима Горького — в 2015 году в московском Театре имени Маяковского были представлены «Последние», а в 2023 году впервые показали «Дачников» в Новосибирском театре «Старый дом».
Режиссер постановки:
Когда я думал об этой пьесе, мне все отчетливее становилось ясно, эта пьеса не совсем бытовая, в ней много притчевых, символистских черт, что в начале XX-го века было модным, и этот язык, кстати, был совсем не чужд самому Горькому 1890-х годов. Мы пытаемся с одной стороны выявить эту особенность материала, погрузив наших персонажей в зазор между реальностью и тем самым «сном золотым», состоящим из иллюзий, мечтаний и воспоминаний о прошлом. А с другой — придать ему современное, в меру ироничное звучание и увидеть в героях сегодняшних, метущихся людей в сложных кризисных ситуациях и желающих найти из них выход. В конце концов, словосочетание «на дне», как, мне кажется, это даже больше про состояние внутреннее, нежели внешнее.
Представить спектакль на Основной сцене Александринского театра предстоит Игорю Волкову, Сергею Паршину, Ивану Ефремову, Виктору Шуралеву, Илье Исаеву, Валентину Захарову, Сергею Еликову, Дмитрию Бутееву, Владимиру Минахину, Виталию Сазонову, Янине Лакобе, Марии Кузнецовой, Марии Лопатиной, Анне Селедец и Марии Медведевой. Над сценической адаптацией текста вместе с режиссером работал Дмитрий Богославский, над сценографией и костюмами — художница Нана Абдраширова. Пластическое решение придумал хореограф и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Владимир Варнава.
Премьера спектакля Никиты Кобелева «На дне» состоится 14 февраля и 15 февраля.
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