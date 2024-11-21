18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В Доме Радио покажут инклюзивный спектакль «Стихам здесь не место» театральной компании Бориса Павловича «Разговоры»

Исследование поэзии как средства коммуникации и выражения.

Борис Павлович
Фото: Антон Рудзат для Собака.ru
Борис Павлович

Премьера экспериментального спектакля «Стихам тут не место» состоится 13 декабря в новом пространстве Дома Радио на Невском, 62. Это новая постановка театральной компании «Разговоры» режиссера и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Бориса Павловича. Вместе с постановщиком Аглаей Соловьевой он обращается к поэзии как к пространству инклюзии. «Стихам здесь не место» объединяет лирику и сценическое искусство с нейроразнообразием. В течение полутора лет участники проекта открывались лирике, сочиняли строки, которые теперь будут использованы как музыкальные темы для джазовых импровизаций. Проект создан совместно с musicAeterna и фондом «Альма Матер».

«Поэзия — это идеальная территория инклюзии. Что превращает слова, паузы и движения в художественный образ? Двойной режим существования, способность мерцать и ускользать от однозначного определения. Поэзия — это мастерство мгновенной смены аспекта. Именно нейроразнообразие компании «Разговоры» открывает «кротовые норы» к далеким вселенным высоких парадоксов. И наоборот: интерес к языковым играм создает пространство инклюзии, то есть открытости к любому типу мышления», — комментируют создатели спектакля.

Борис Павлович: «Петербург – очень недоверчивый город: с трудом принимает новое и непривычное»

Инклюзивная компания «Разговоры» отмечает в этом году 10-летие. История проекта берет свои истоки с герметичная лаборатория на базе БДТ, куда изучать сценическое искусство студенты «Антон тут рядом». Затем была «Квартира» — пространство бывшей коммуналки, переосмысленное по образу и подобию хармсовского объединения ОБЭРИУ. Там проходили инклюзивные спектакли для детей и взрослых. В последние года компания тесно сотрудничает с Домом Радио.

Как режиссер Борис Павлович и его команда поставили первый в России инклюзивный мюзикл с нейроотличными артистами

12+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Борис Павлович

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: