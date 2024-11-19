Актеры Мастерской Брусникина представят мюзикл-антиутопию «НУР эскадрилья» в Петербурге

Московский театр «Пространство Внутри» привезет на сцену «Скорохода» спектакль «НУР эскадрилья» — мюзикл-антиутопию в постановке Андрея Родионова и Екатерины Троепольской о России будущего. Впервые в Петербурге спектакль можно увидеть 7 и 8 декабря. Постановка соберет актеров Мастерской Брусникина разных лет. А в преддверии смотра, 6 декабря, в баре «Кабаре Шум» состоится музыкальный вечер с участием поэта и драматурга Андрея Родионова, групп «Московский лед» и «Порок гостеприимства», а также актеров спектакля.

Представить на петербургской сцене «НУР эскадрилья» предстоит Родиону Долгиреву, Мирославе Лашкевич, Ясмине Омерович, Леониду Саморукову, Петру Скворцову, Екатерине Троепольской.