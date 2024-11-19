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Актеры Мастерской Брусникина представят мюзикл-антиутопию «НУР эскадрилья» в Петербурге

«Мы придумали государство будущего, где все говорят стихами, но несмотря на это, их мир трещит по швам», — делятся режиссеры Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой театра "Пространство внутри". Фото: Ира Полярная
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой театра "Пространство внутри". Фото: Ира Полярная
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой театра "Пространство внутри". Фото: Ира Полярная

Московский театр «Пространство Внутри» привезет на сцену «Скорохода» спектакль «НУР эскадрилья» — мюзикл-антиутопию в постановке Андрея Родионова и Екатерины Троепольской о России будущего. Впервые в Петербурге спектакль можно увидеть 7 и 8 декабря. Постановка соберет актеров Мастерской Брусникина разных лет. А в преддверии смотра, 6 декабря, в баре «Кабаре Шум» состоится музыкальный вечер с участием поэта и драматурга Андрея Родионова, групп «Московский лед» и «Порок гостеприимства», а также актеров спектакля. 

Представить на петербургской сцене «НУР эскадрилья» предстоит Родиону Долгиреву, Мирославе Лашкевич, Ясмине Омерович, Леониду Саморукову, Петру Скворцову, Екатерине Троепольской. 

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Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой театра "Пространство внутри"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой театра "Пространство внутри"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой театра "Пространство внутри"

«НУР эскадрилья» — это история из альтернативной реальности, где самолеты выращивают на грядках, а герои говорят стихами. Сюжет разворачивается вокруг выпускницы Биотехнического института Кати Мотыльковой, которая в одночасье попадает на завод, где и выращивают боевые самолеты. Поп-романс мюзикл поставлен по мотивам дебютной пьесы Андрея Родионова и Екатерины Троепольской «Нурофеновая эскадрилья» — антиутопии 2011 года с элементами абсурда, футуризма и производственной драмы. 

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