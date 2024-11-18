В БДТ представят спектакль-перформанс «Моцарт и Сальери» по мотивам «Маленьких трагедий»

Впервые увидеть спектакль «Моцарт и Сальери» в рамках цикла «Опыты драматических изучений» можно на предпремьерном показе 29 ноября и на премьере 6, 7 и 29 декабря на Второй сцене БДТ. Постановку покажут в необычном формате — без фиксированного времени. Продолжительность и форма действия будет зависеть исключительно от перформеров-актеров — остановиться в любой удобный момент или идти «до последнего зрителя». На сцену БДТ выйдут актеры Павел Юринов, Андрей Феськов и музыкант Владимир Розанов.

«Моцарт и Сальери» стал частью экспериментального проекта «Опыты драматических изучений», в рамках которого молодые режиссеры исследовали «Маленькие трагедии» Александра Пушкина. «Меня интересует игровой театр, эта условная формулировка действительно многое объясняет. Я не люблю концепций, я люблю, когда просто играют, чувствуют театр как игру. И в этом типе театра не важно, какие отношения мы исследуем: человеческие, бытийные - главное, в это сыграть. Я счастлива, что в БДТ благодаря Андрею Могучему мне удалось поработать с уникальными артистами: Андреем Феськовым (Моцарт), Павлом Юриновым (Сальери) и невероятным музыкантом Володей Розановым. Эти люди, помимо того, что они являются прекрасными артистами, умеют слушать, слышать, обладают огромным чувством самоиронии по отношению к театру, жизни, себе, и мне бы хотелось рассказать скорее про них, чем про себя или Пушкина», — комментирует режиссер постановки Александра Толстошева.

Напомним, в рамках в «Опытов драматических изучений» ранее на сцене БДТ были представлены работы выпускников мастерской режиссуры Андрея Могучего — Арсений Бехтерев ставит «Пир после чумы», а Арсений Мещеряков — «Каменного гостя».