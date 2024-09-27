Выпускники режиссерской мастерской Могучего представят спектакли по мотивам «Маленьких трагедий» Пушкина на сцене БДТ

Оба спектакля — «Каменный гость» Арсения Мещерякова и «Пир во время чумы» Арсения Бехтерева — объединены общей темой «гибельного пира».
Большой драматический театр готовится к премьере двух постановок по мотивам пушкинских «Маленьких трагедий» от выпускников петербургской режиссерской мастерской Андрея Могучего в РГИСИ (Институт сценических искусств). Это новое прочтение знаменитых коротких пьес, которые сам поэт называл «опытами драматических изучений», представят к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Впервые увидеть оба спектакля можно на Основной сцене театра 5 октября. Курируют обе постановки Андрей Могучий и Александр Шишкин.
«Каменный гость» в постановке режиссера Арсения Мещерякова расскажет парафраз короткой (всего 4 сцены!) истории севильского обольстителя Дона Гуана, который в очередной попытке добиться сердца женщины оживляет статую убитого им самим мужа героини. Классический сюжет переносится в современные реалии среднестатистической российской школы. Главные роли исполнят Кирилл Демидов, Виктор Княжев, Максим Бравцов, Полина Дудкина, Дмитрий Смирнов, Елена Осипова, Никита Прилепский, Михаил Солошенко, Евгений Авраменко, Вадим Колпаков и Мария Кустанович.
«В пьесе «Каменный гость» всего четыре сцены, но плотность и концентрация действия в них предельны. Дон Гуан встречает свою смерть в лице статуи — интересно, как это играть, и как искать способ актерского существования. Кроме того, этот поэтический текст привлекает музыкальностью, которая в нем заложена», — делится режиссер Арсений Мещеряков.
Сюжет «Пира во время чумы» в пушкинском оригинале основан на пьесе Джона Уилсона «Чумной город» и повествует о группе людей, которые во время эпидемии предаются безудержному веселью во главе с Вальсингамом. В главных ролях постановки Арсения Бехтерева на сцену выйдут Иван Кандинов, Алена Кучкова, Яна Савицкая, Дмитрий Каргин (или Михаил Самусенко), Леня Нечаев, Дмитрий Шмаков, Глеб Пихлакас, Сергей Галич, Нина Александрова, Валерий Дегтярь, Кирилл Демидов, Илья Гонташ, Ян Горкунов, Алексей Самсонов, Дмитрий Дякин, Максим Кириллов и Иван Приходченко.
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