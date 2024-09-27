Выпускники режиссерской мастерской Могучего представят спектакли по мотивам «Маленьких трагедий» Пушкина на сцене БДТ

«Каменный гость» в постановке режиссера Арсения Мещерякова расскажет парафраз короткой (всего 4 сцены!) истории севильского обольстителя Дона Гуана, который в очередной попытке добиться сердца женщины оживляет статую убитого им самим мужа героини. Классический сюжет переносится в современные реалии среднестатистической российской школы. Главные роли исполнят Кирилл Демидов, Виктор Княжев, Максим Бравцов, Полина Дудкина, Дмитрий Смирнов, Елена Осипова, Никита Прилепский, Михаил Солошенко, Евгений Авраменко, Вадим Колпаков и Мария Кустанович.

«В пьесе «Каменный гость» всего четыре сцены, но плотность и концентрация действия в них предельны. Дон Гуан встречает свою смерть в лице статуи — интересно, как это играть, и как искать способ актерского существования. Кроме того, этот поэтический текст привлекает музыкальностью, которая в нем заложена», — делится режиссер Арсений Мещеряков.