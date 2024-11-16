Музей политической истории проведет светский вечер «В гостях у Кшесинской»

«Вы прогуляетесь по ее великолепному особняку, увидите Белый зал и Зимний сад. В своем роскошном доме хозяйка часто принимала гостей – известных артистов и представителей монархической династии. Сценические костюмы, архивные документы и уникальные предметы из экспозиции Музея политической истории России перенесут гостей вечера в атмосферу ушедшей эпохи», – говорится в сообщении музея.

После экскурсии гости окунутся в гастрономическую жизнь Петербурга на рубеже ХIХ-ХХ веков и узнают о любимых блюдах Матильды Кшесинской, а также в каком ресторане она отмечала свой бенефис.

Ранее мы рассказывали о том, что в Театральном музее открывается «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда». Выставка в формате музейного спектакля охватит три важнейшие темы в творчестве авангардного театрального режиссера: «Влечение к строительству», «Ревизор» и «Петербург».