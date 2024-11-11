К юбилею Алисы Фрейндлих откроют выставку «Театральное Комарово»

Выставка «Театральное Комарово» откроется 15 ноября в Музей «Келломяки-Комарово» ко дню рождения Алисы Фрейндлих, которой в этом году исполнится 90 лет. Расскажут не только об успехе и творчестве актрисы, но и о юности, связанной с поселком Комарово. Так, Фрейндлих бывала в Доме творчества театральных деятелей, где отдыхала и готовилась к новыми сценическим проектам.

Помимо личных вещей актрисы-символа и архивов покажут материалы, связанные с Игорем Владимировым — мужем Фрейндлих и многолетним руководителем Театра имени Ленсовета, которому в этом году исполнилось бы 105 лет. В рамках открытия выставки заведующая Музеем «Келломяки-Комарово» Екатерина Боярская расскажет о театральных традициях Комарово, которые объединяют многие поколения деятелей искусства.

Выставка «Театральное Комарово» открыта с 15 ноября 2024 по 31 января 2024 года в Музее «Келломяки-Комарово» в поселке Комарово, улице Цветочной, 22.

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