Выставка про Мейерхольда и балет по сказкам Шарля Перро: что смотреть на фестивале «Дягилев P.S»

В Петербурге 6 ноября стартует «Дягилев P.S» — международный фестиваль искусств и флагманский проект директора музея театрального и музыкального искусства Натальи Метелицы, в программе которого объединились выставка о Мейерхольде (в 2024-м исполняется 250 лет со дня рождения маэстро!), тонкая китайская рефлексия о гостиничных пространствах, сказки Шарля Перро в версии хореографа Максима Петрова и традиционное испанское фламенко. Рассказываем, что смотреть на главном культурном событии ноября.
«Отель», «Балтийский дом» (12+)
Программу открывает спектакль китайского хореографа Ли Сина — проведя практически весь календарный год в разъездах (в родном доме в Пекине он находился всего 23 дня из 365!), автор вдохновился на размышление о том, какую роль может играть гостиница — место для временного проживания, обезличенное и анонимное. За художественную часть отвечает Ехэй Танэда — его мы знаем по фильмам Квентина Тарантино «Убить Билла» и «Омерзительная восьмерка».
6 ноября
«Сказки Перро», Большой драматический театр имени Товстоногова (16+)
В рамках гастролей коллектива «Урал Опера Балет» покажут телесную и энергичную работу его худрука и хореографа Максима Петрова, где четыре (знакомые всем!) сказки французского поэта Шарля Перро уживаются с современным танцем и музыкой композиторов-экспериментаторов — композиции для «Сказок» команда заказала у трех современных композиторов: Настасьи Хрущевой (лауреата премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) , Алексея Боловленкова и Дмитрия Мазурова.
Спектакль создан вместе с помощником Петрова — Богданом Корольком по мотивам «Кота в сапогах», «Красной Шапочки», «Синей бороды» и «Мальчика-с-пальчика».
12 ноября
«Танцуем для Дягилева», Александринский театр (18+)
Вечер современной хореографии — редкая возможность обозреть лучшее, что сейчас существует и развивается на танцевальной российской сцене. В программе — калейдоскоп работ, поставленных в разное время и для разных площадок хореографами Максимом Севагиным, Славой Самодуровым, Юрием Посоховым, Ксенией Тернавской и другими. Также в рамках вечера покажут постановки в формате опусов и фрагментов, ранее не показанных широкой публике.
18 ноября
Выставка «Казус Мейерхольда», Музей театрального и музыкального искусства (12+)
«Жить и умереть в Петербурге! Какое счастье!» — эти слова театрального маэстро, режиссера и педагога Всеволода Мейерхольда стали отправной точкой для кураторов проекта. В эпицентре экспозиции — спектакль «Ревизор», поставленный Мейерхольдом по одноименной пьесе Гоголя как предвестие Страшного суда. Также на выставке будут представлены впервые мозаики, которые должны были украшать «Творческую башню» нового здания театра — оно было задумано режиссером, но так и не реализовано.
20 ноября
«Ночь. Архитектура бессонницы», «Балтийский дом» (12+)
Испанская танцевальная компания Рафаэллы Караско представит спектакль, созданный худруком труппы вместе с поэтом Альваро Тато — результатом их коллаборации стал синтез традиционного фламенко, декламация стихов о ночи и современного танца. Создавая сюжетный нарратив, авторы обратились к творчеству целого диапазона испанских авторов от народного творчества до эпохи барокко — Сан-Хуана де ла Круса, Густаво А. Беккера, Антонио Мачадо и Розалии де Кастро.
21 ноября
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