Выставка про Мейерхольда и балет по сказкам Шарля Перро: что смотреть на фестивале «Дягилев P.S»

«Сказки Перро», Большой драматический театр имени Товстоногова (16+)

В рамках гастролей коллектива «Урал Опера Балет» покажут телесную и энергичную работу его худрука и хореографа Максима Петрова, где четыре (знакомые всем!) сказки французского поэта Шарля Перро уживаются с современным танцем и музыкой композиторов-экспериментаторов — композиции для «Сказок» команда заказала у трех современных композиторов: Настасьи Хрущевой (лауреата премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) , Алексея Боловленкова и Дмитрия Мазурова.

Спектакль создан вместе с помощником Петрова — Богданом Корольком по мотивам «Кота в сапогах», «Красной Шапочки», «Синей бороды» и «Мальчика-с-пальчика».

12 ноября