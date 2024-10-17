Худрук «Приюта комедианта» Виктор Минков назначен директором Театра имени Комиссаржевской

Про оба назначения сообщили 16 октября в социальных сетях комитета по культуре: «В театре на Садовой и театре имени Комиссаржевской представили новых руководителей — ими стали Евгения Давыденко-Мурахтанова и Виктор Минков», - говорится в сообщении.

Минков — театральный режиссер и продюсер, основатель международного культурного фестиваля «Петербургские театральные сезоны» и проекта «Детский Петербург». С 2000 года стал худруком театра «Приют комедианта» и представил новую модель работы в театре — без постоянной труппы, но с установленных репертуаром. Под его руководством театр не единожды получал престижные премии «Золотая Маска» и «Золотой Софит». В 2023 году открыл свой продюсерский курс в Институте сценических искусств (РГИСИ).

Евгения Давыденко-Мурахтанова — доцент кафедры продюсерства в области исполнительских искусств РГИСИ. С 2006 по 2012 год прошла путь от старшего администратора до заместителя директора в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета, а далее (с 2012 по 2016 года) работала начальником отдела исполнительских искусств и развития сферы культуры Комитета по культуре Петербурга.